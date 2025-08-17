Cade dalla bici nei sentieri del Monte Benedetto: novafeltriese in ospedale con l'elisoccorso

L'uomo, cadendo dalla bici, ha battuto il capo e un'anca

Incidente per un biker questa mattina (domenica 17 agosto), intorno alle 10.30, in Alta Valmarecchia, sul Monte Benedetto. In una zona del comune di Sant'Agata Feltria frequentata assiduamente da appassionati di Mountain Bike, in cui è allestito un percorso ad hoc, si è verificato l'incidente a danno di un 55enne di Novafeltria, che è caduto dalla sua ebike in un tratto in discesa, nei pressi del ristorante L'Antenna del Morino.

Percorso sul Monte Benedetto

L'uomo, sbalzato a terra, ha battuto il capo e un'anca. A dare l'allarme ai soccorritori del 118 sono stati i suoi amici, che lo accompagnavano nell'escursione in bici. I Vigili del Fuoco sono intervenuti, in una zona impervia, e hanno affidato il ferito al personale del 118: il 55enne è stato portato con l'ambulanza al campo sportivo di Sant'Agata Feltria, dove ad attenderlo c'era l'eliambulanza per il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena.



