Cade in bici senza casco e batte la testa: grave un ciclista a Maciano di Pennabilli

L'uomo, trovato senza documenti, potrebbe avere accusato un malore

Grave incidente questa mattina, venerdì 1° agosto, lungo la strada provinciale 27 in località Maciano, nel comune di Pennabilli. Un ciclista, presumibilmente sulla settantina, è stato ritrovato ferito sull’asfalto, con una vistosa ferita alla testa e una pozza di sangue accanto, da un’automobilista di passaggio che ha immediatamente allertato i soccorsi.

L’uomo, che non aveva con sé né documenti né telefono cellulare, era privo di casco e indossava una divisa sportiva con il logo Sportful Dolomiti Race — non riconducibile dunque a società ciclistiche del territorio. Pare stesse procedendo in direzione monte al momento della caduta. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare: si ipotizza una caduta autonoma, ma non si esclude un malore o una disattenzione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Novafeltria e l’elisoccorso, che ha trasportato il ciclista in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato con un grave trauma cranico ed emorragia.

A occuparsi dei rilievi e dell’identificazione dell’uomo sono stati i Carabinieri e la Polizia Locale di Pennabilli. Al momento, le sue generalità restano sconosciute.