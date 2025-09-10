Cade nel vuoto dalla Prima Torre di San Marino, recuperato il corpo

Si tratta di un 38enne italiano

È di un 38enne originario di Bondeno, provincia di Ferrara, l'uomo che ieri pomeriggio (martedì 9 settembre), intorno alle 15, ha perso la vita precipitando nel vuoto dalla Prima Torre di San Marino. Come riferisce San Marino Rtv, la salma è stata recuperata alle cinque di questa mattina (mercoledì 10 settembre), in una zona impervia. Oltre 20 persone sono state impegnate nelle operazioni: in campo i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Falco, Polizia Civile, Gendarmeria, il 118 sammarinese, i volontari della protezione civile sammarinese e Vigili del Fuoco dall'Italia. Sono stati impiegati anche i droni nelle operazioni di ricerca del corpo.