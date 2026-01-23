Caduta la giunta Mele, a Mondaino è polemica: "La sindaca? Ha revocato il suo vice unilateralmente"

Il capogruppo di Insieme per Mondaino: "Resta il profondo rammarico di aver sprecato una grande occasione"

"Le conseguenze di un tale addio in blocco sono indubbiamente gravi, ma tutt’altro che un fulmine a ciel sereno: incomprensioni e contrapposizioni continue avevano infatti portato nei mesi scorsi a più di un incontro di chiarimento tra il gruppo Insieme per Mondaino e la sindaca Luisella Mele. Ogni possibilità di mediazione e ricomposizione è venuta meno però quando la sindaca ha deciso, unilateralmente e senza nessun segnale di preavviso, di revocare carica e deleghe al vicesindaco Aron Gambelli” , commenta il capogruppo di Insieme per Mondaino Daniele Galluzzi.

“Per amministrare piccole realtà e far fronte a tutti i problemi che ogni Comune con pochi abitanti e poche risorse ha, sono quanto mai necessarie condivisione e collegialità delle decisioni, oltre a un costante e puntuale confronto con i cittadini sulle decisioni da adottare. Se i poteri che la legge assegna a un sindaco sono grandi, c’è infatti un limite democratico invalicabile: non si può governare senza una maggioranza. Tradotto, se la sindaca assume costantemente decisioni non condivise, né concordate con la sua maggioranza o fa un passo indietro o si trovano costretti a farlo i suoi consiglieri. E il passo indietro lo abbiamo fatto noi tutti insiemi a riprova del fatto che non si è trattato di una questione personale, ma proprio di profondo dissenso sia nel merito che nel metodo di scelte e indirizzi” prosegue il capogruppo, evidenziando: “Resta il profondo rammarico di aver sprecato una grande occasione per Mondaino e di questo vogliamo comunque scusarci con i cittadini. A pagare le conseguenza più gravi è purtroppo il paese, che avrebbe bisogno di azioni e risposte concrete a bisogni che in una piccola realtà sono ancora più necessarie e invece rischia di trovarsi in stallo. Immobilizzato. Abbiamo sicuramente sbagliato delle valutazioni, ma in questo anno e mezzo abbiamo anche visto crescere un gruppo di giovani affiatato, competente e responsabile che ci dà fiducia e, siamo certi, potrà dare molto a Mondaino nel prossimo futuro per ricostruite insieme un'alternativa degna della fiducia dei nostri cittadini".