Caffè Roma Santarcangelo, oltre 100 anni di storia: l'inizio in via Garibaldi, poi icona di piazza Ganganelli

Nel 1974 l'attività si è spostata in piazza Ganganelli

Con oltre cento anni di storia, il Caffè Roma è una tra le attività economiche più iconiche di Santarcangelo. Da oggi (mercoledì 8 aprile) entra a far parte dell’albo comunale delle Botteghe storiche della città.

La prima testimonianza dell’attività risale agli anni ’30 nella prima sede di via Garibaldi 4, gestita da Michele Zamagna. Nel 1973 subentra la moglie Maria Renzi, nel 1974 il bar si sposta nell’attuale locale in piazza Ganganelli 10 e nel 1984 la gestione passa a Leda Gabellini. Dieci anni più tardi subentra poi il figlio, Aleardo Paglierani, che gestisce l’attività fino al 2004 quando Paolo Pirini prende in mano le redini dell’attività. Nel 2025, infine, subentra la società Centrale srl che gestisce anche il bar di fronte alla fontana di piazza Ganganelli.

Nel corso degli anni e delle generazioni il Caffè Roma è stato frequentato da tanti santarcangiolesi, imprenditori locali turisti e personaggi di rilievo. La sindaca Cristina Garattoni era frequentatrice del caffè, che sceglieva come luogo preferito per le sue pause lavorative.

Il Caffè Roma ha dunque attraversato l’ultimo secolo di Santarcangelo dandone testimonianza attraverso arredi e decorazioni rimaste inalterate ma anche con le vicende di cui è stato protagoniste e che condivide con la storia della città: nel corso della seconda guerra mondiale, ad esempio, i gestori sono stati costretti a nascondere la merce nelle grotte sottostanti come hanno fatto tanti altri santarcangiolesi, mentre negli anni ’70 è diventato punto di riferimento di tanti giovani appassionati di biliardo.

“Il Caffé Roma è parte della storia di Santarcangelo, una storia iniziata addirittura 115 anni fa, all’epoca dei caffè della Bella Époque. Non bar, ma locali letterari, templi delle idee in cui l’aroma del caffè ha permeato la storia d’Europa tanto quanto l’inchiostro dei libri e il fumo delle rivoluzioni. Il riconoscimento di Bottega Storica certifica in questo caso molto più dell’attività commerciale ed è bello, simbolico e significativo che a gestirlo oggi siano due ragazzi di 26 e 28 anni: insieme non hanno neanche la metà degli anni del Caffé Roma, ma hanno raccolto il testimone con grande passione ed entusiasmo e portano avanti questa bellissima storia con dedizione e rispetto. A loro e a tutti quelli che si prendono cura delle nostre attività e con loro della comunità e i turisti voglio rivolgere un grande grazie a nome di tutta Santarcangelo”, dichiara il sindaco Filippo Sacchetti.