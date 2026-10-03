Calciatore cattolichino brilla nel reality di Netflix "Physical Italia": Matteo Sartori è terzo

Il calciatore classe 1991 sfiora la vittoria e i 100.000 euro di montepremi

Matteo Sartori, calciatore cattolichino classe 1991, brilla nel reality di Netflix "Physical Italia: da 100 a 1". L'atleta ha conquistato il terzo posto finale su 100 concorrenti: meglio di lui hanno fatto solamente il vincitore Emanuele Bruno, judoka, e Tommaso Nisi, vigile del fuoco ed ex ginnasta. Il reality, ispirato a un format sudcoreano, ha visto in lizza 100 uomini e donne, che si sono sfidati in prove di forza, resistenza, agilità e anche strategia. In gara c'erano anche star del nostro sport come Federica Pellegrini. Sartori è stato l'assoluto protagonista della terz'ultima prova, completando cinque giri in un circuito con ostacoli per mettere a dura prova resistenza e agilità. Il calciatore ha evidenziato, sorridendo: "Sono 34 anni che corro dietro a un pallone, so come si corre!". Qualcuno tra i concorrenti ha commentato: "È una bestia quell'uomo!". Nella prova che precedeva la finale, i tre concorrenti superstiti hanno dovuto fare flessioni alla sbarra. Una prova nelle corde di Nisi, che ha superato i due avversari, costringendo Sartori all'eliminazione. Nella finale però ha avuto la meglio Bruno: lui e Nisi si sono sfidati spingendo una struttura formata da due colonne, su una piattaforma rialzata: chi avrebbe fatto cadere il rivale (entrambi legati con una corda) avrebbe vinto. Così il successo ha sorriso a Bruno, che ha incassato il montepremi di 100.000 euro. Tornando a Sartori, il cattolichino quest'anno milita nel Matelica. In carriera ha vestito anche la maglia del Rimini, oltre a quelle di Misano, San Marino, Sammaurese, Cattolica, Marignanese e United Riccione. Per lui una soddisfazione extracalcistica: aver vinto prove contro atleti che hanno costruito i loro successi sulla forza e sulla resistenza.