Calcio, Conference League: La Fiorita è pronta per il ritorno

Martedì alle 21 sfida ai lussemburghesi dell’UNA Strassen. Mister Ceci: “Più coraggio per provare a ribaltare il risultato dell’andata”

Vigilia di ritorno per La Fiorita che martedì alle 21:00, al San Marino Stadium, ospiterà i lussemburghesi dell’UNA Strassen per la sfida di ritorno del primo turno preliminare di UEFA Conference League. Si riparte dalla sconfitta di misura dell’andata, risultato maturato negli ultimi cinque minuti dell’incontro.

Sulle aspettative e le sensazioni della sfida casalinga sono intervenuti in conferenza stampa il tecnico Stefano Ceci e il capitano Gianluca Vivan.

“La partita di ritorno dovrà essere differente dal punto di vista del coraggio rispetto alla gara d’andata – ha esordito il tecnico-. Siamo usciti dal campo con un risultato negativo, che ovviamente ci dà fastidio, ma è anche vero che ai punti i nostri avversari avrebbero meritato la vittoria. Questo non vuole dire che non andremo in campo con la volontà di provare a passare il turno. Siamo in casa, davanti ai nostri tifosi, su un campo che conosciamo meglio. Nell’ultimo periodo ci abbiamo giocato spesso e le cose sono andate anche abbastanza bene, se vogliamo essere scaramantici. Ci proveremo con tutte le nostre forze, con il coraggio che dobbiamo avere per ribaltare un risultato che ci ha visti sconfitti all’andata”.

Sull’importanza dell’atteggiamento si è soffermato anche il portiere gialloblù.

“Cercheremo prima di tutto di non prendere gol – ha spiegato Vivan-, poi vediamo come si mette la partita. Aspettiamo di vedere come inizieranno loro e noi, di conseguenza, faremo la nostra partita. Dobbiamo ribaltare il risultato per cercare di passare il turno e per farlo dovremo avere più coraggio, quello che ci è mancato martedì scorso. Rispetto all’andata conosciamo un po’ di più il nostro avversario. Quello che dobbiamo fare è giocare più sereni e cercare di creare qualche occasione per metterli in difficoltà”.

Rispetto alla sfida in trasferta Stefano Ceci ritrova il difensore Filippo Santi e l’attaccante Filippo Berardi, ma molto probabilmente dovrà rinunciare a Nicholas Giacopetti, alle prese con l’influenza.

La partita di marted', in programma alle 21:00 al San Marino Stadium, sarà diretta dal fischietto di Gibilterra Seth Galia, coadiuvato dagli assistenti Michael Gerard Macias e Fausti Guerrero e dal quarto uomo Timothy Reoch.

BIGLIETTI - I biglietti per assistere all’incontro si potranno acquistare alla biglietteria del San Marino Stadium a partire dalle ore 19:00 al prezzo di 10 euro (ridotto Under 12 e Over 65 5 euro).