Calcio giovanile, a Sant'Ermete domenica il Memorial Gian Mario Magni

Alla manifestazione, riservata alla categoria Pulcini, attesa l'ospite di lusso Inter. Tra le big Fiorentina, Torino, Hellas Verona, Parma e Cesena

Tutto è pronto per la nona edizione del Memorial Gian Mario Magni, che da quest'anno diventa anche 1º Trofeo Claudio Mazza. Il tradizionale appuntamento di calcio giovanile organizzato dalla società S. Ermete si svolgerà domenica 28 settembre sui campi allestiti nello Stadium in via Casale a partire dalle 9. Tanti i baby atleti (categoria Pulcini, annata 2015) che sprigioneranno energia alla ricerca di gol e divertimento.

La modalità di svolgimento sono quattro gironi all'italiana (totale 16 squadre) dove a seconda del piazzamento si giocherà un altro mini-campionato per decretare i vincitori. Il risultato però sarà come sempre secondario perché tutte disputeranno la seconda fase.

Tra le new entry da segnalare tra le big Inter e Parma. Si rivedranno con piacere Torino, Fiorentina ed Hellas Verona, mentre mancheranno i campioni in carica dell'Empoli. Tra le romagnole oltre la società di casa S. Ermete saranno presenti Cesena, Savignanese e Forlì.

Le parole dell'organizzatore principale Maurizio Molari: "Abbiamo introdotto anche il trofeo Claudio Mazza, ex presidente del S. Ermete, era già da qualche anno che avevamo in mente di inserirlo all'interno della manifestazione: vogliamo ricordare una persona storica per la società assieme all'amico Gian Mario Magni. Il torneo sta crescendo a vista d'occhio, saranno attese circa 300 persone con la partecipazione di squadre molto prestigiose e non vediamo l'ora: vi aspettiamo".

L'elenco completo delle squadre partecipanti. Girone A: Torino, Dro Altogarda, Cesena, Academy Civitanovese. Girone B: Fiorentina, Montebelluna, Savignanese, Forlì. Girone C: Inter, Vis Pesaro, Comano Terme Fiavè, Serravalle, Football Academy (Rsm). Girone D: Parma, Hellas Verona, S. Ermete, Barcanova.