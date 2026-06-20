Calcio, al Misano torna bomber Camara. Arrivano Voltasio e due portieri

Al Pietracuta il difensore Tulio Medici. Enchisi vicino a La Fiorita, Anastasi nel mirino di Fano e Tre Penne

Il Pietracuta tessera il difensore Tulio Medici. Classe 1995, forte di una struttura fisica imponente e di una lunga esperienza maturata tra Emilia-Romagna, San Marino e Lazio, Medici è un difensore dotato di grande forza nei duelli, abilità nel gioco aereo e spiccata personalità.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Faetano, Diegaro, Sasso Marconi, Formia, Roccasecca, Victoria e Vis Novafeltria.

Tulio Medici (Pietracuta)

Il Tropical Coriano comunica che, dopo anni di crescita condivisa, si conclude il rapporto di collaborazione con Matteo Monticelli, responsabile del settore giovanile, cresciuto a Coriano e ormai parte integrante della famiglia biancorossoblu

PROMOZIONE

Il Misano comunica di aver confermato per la prossima stagione l’attaccante Andrea Tamagnini ed il difensore centrale mancino classe 2006 Thomas Bacchiocchi.

La società ha inoltre trovato l’accordo con il centrocampista calabrese Pietro Voltasio, classe 1996, proveniente dal San Leucio di Isernia (Eccellenza), una lunga carriera lungo tutto lo stivale tra serie D (Anzio, Rocccella, Campobasso ) ed Eccellenza (Levico Terme, Chions, Rende, Scalea). Può ricoprire i ruoli di play e mezzala. Ha vinto cinque campionati di Eccellenza.

Arriva sempre dal club molisano l’attaccante Soulymane Camara, classe 1996 (otto gol). Un prima punta (1,89) di grande esperienza, con numerosi campionati di serie D alle spalle (due campionati vinti in Eccellenza). Un ritorno dopo la prima parte di stagione al Misano (tre reti).

Tra i pali il club punta sulla linea verde: Francesco Chiarabini, classe 2005, nell’ultima stagione al Bellaria, e Diego Giardini, classe 2005, al Pietracuta. Due portieri strutturati.

Il Misano è in trattativa per il centrocampista Emiljan Vukaj, classe 1995, del Santarcangelo; Filippo Del Bianco, terzino sinistro classe 2006, dell’Urbania (sarebbe un ritorno); i centrocampisti Lorenzo Enchisi del Tropical Coriano e Davide Ricciotti del Tavullia Valfoglia.

Su Enchisi ci sono anche La Fiorita e il Tre Penne: il club del ds Di Giuli è il favorito nella corsa a tre.

Il portiere Dario Conti è diretto all'Urbania (Prima Marche), l'attaccante Nicola Bonetti (2007) della Juniores verso il Domagnano.

CAMPIONATO SAMMARINESE

La Juvenes Dogana dopo Andrea Montanari, Lorenzo Dormi e Lorenzo Lunadei, ha scelto i portieri da affiancare a Davide Colonna. Si tratta di Rocco Cristian Colella, classe 2008, scuola Cesena, ex di Vis Pesaro, Misano e Rimini, e Simone Di Noto, classe 1996, che arriva dal Pantano Calcio (Prima Categoria marchigiana) e ha già militato nel campionato sammarinese con il San Giovanni.

Si aggrega alla “rosa” di mister Michele Camillini anche il difensore centrale argentino Santiago Tomas Calp, classe 1999, scuola Newell’s Old Boys, in passato al Victoria di Rimini e lo scorso anno al San Giovanni nel campionato sammarinese.

Il difensore del Tropical Coriano Mattia Anastasi è nel mirino del Tre Penne, ma su di lui c’è anche il Fano.

Il Murata ha tesserato: il portiere Alberto Olivieri dal Novafeltria; Filippo Pasolini dalla Juvenes Dogana, Luca Hassler per la trequarti. Riconfermato il centrocampista Alberto Baldazzi. Vicini Alessandro Brisigotti e Filippo Capriotti per l'attacco, il difensore centrale Luca Martelli e l’esterno sammarinese Gianluca Baldani ex Montefeltro.



