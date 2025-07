Calcio, anche l'attaccante Pippi al Poggibonsi. Riccione: Giunchi in difesa

Sondaggio T.Coriano per il centrocampista Riccardo Manuzzi. Colpo Stella: ritorna il difensore Belicchi. Tre club su Nisi. Al Cervia l'attaccante 2006 Rakaj

C’è movimento attorno al Tropical Coriano, ma ancora nessun acquisto. Per la difesa nome gettonato è quello di Enrico Morridella Sammaurese, per il centrocampo il club sta valutando tra gli altri il profilo di Riccardo Manuzzi, ex Cattolica, seguito dalle formazioni emiliane. Il fratello Francesco Manuzzi, attaccante, che il Ravenna vorrebbe confermare in caso di mancato ripescaggio in C, ha molto mercato in D ed offerte in C tra cui quella del neopromosso Forlì.

La società Cittadella Vis Modena ingaggia Alessandro Carrozza, trequartista, quinto offensivo, classe 2000. Carpaneto, Messina, Roccella, Castrovillari, Acireale, Tuttocuoio, Progresso e nella seconda parte della scorsa annata al Fiorenzuola, sono le tappe della sua lunga militanza in Serie D nonostante la sua giovane età.

Ivan Maraia è il nuovo allenatore della prima squadra del Tau Calcio Altopascio. Maraia porta con sé un curriculum di assoluto livello, avendo guidato panchine come quelle di Pontedera, Lucchese e Aglianese, e vantando significative esperienze anche nelle categorie professionistiche.

ECCELLENZA

La Sampierana oltre a Giulio Ponticelliperde anche l’attaccante Simone Pippi: raggiungerà il compagno di squadra e mister Federico Barontini al Poggibonsi (serie D). Una scelta sofferta dettata dalla voglia di misurarsi in un campionato di categoria superiore. Ora il club è sul mercato. Il ds Bartoli ed il presidente Melini stanno valutando più opzioni sul tavolo, alcune anche di giocatori di categoria superiore.

Adesso è ufficiale:Luigi Battiloro, attaccante centrale classe 1996, nell’ultima stagione ha militato nel Massa Lombarda realizzando 10 reti, ha firmato per il Sant’Agostino. Nei due anni precedenti ha vestito la maglia dello Sparta Castelbolognese.

Il difensore centrale Michele Ballanti, classe 2004, dell’imolese passa al Medicina. Musiani, Monaco e Dal Monte rinnovano al Mezzolara. Nel mirino un portiere, un esterno d’attacco ed un centravanti.

Il Fratta Terme ha definito altri due movimenti: Edoardo Milandri, attaccante, 2006 dal Forlimpopoli, e il difensore Nicholas Benini classe 2002, ex Russi. L'attaccanteLuca Andreoli è conteso da più club tra cui il Civitella che cerca anche un centrocampista ed un difensore centrale.

Il Riccione rafforza la difesa con il terzino mancino Mattia Giunchi, classe 2003, ex Diegaro e prima Bakia e Russi e aspetta il sì di Alessandro Di Fino e Michele Manfroni.

Per l’attaccante Lorenzo Nisi, in uscita dal Tropical Coriano, interessamento di Zola Predosa, Mesola e Comacchiese.

Il Faenza riparte da quattro elementi di esperienza e qualità. Sono il portiere e capitano Riccardo Ruffilli, i difensori Matteo Albonetti e Francesco Gimelli, e la mezzala Qazim Gjordumi.

Il Mesola ha trovato l’accordo con il difensore Andrea Di Baridel Sant’Agostino e sta trattando Valesani (Sant’Agostino) e De Angelis (Zola Predosa, ex Comacchiese con Cavallari in panchina).

La Comacchiese conferma l’addio al calcio giocato di Alessandro Marongiu, capocannoniere uscente della squadra.

PROMOZIONE

Il Reno ha tesserato l’esperto (classe 1990) difensore della Portuense Stefano Taroni. Ha giocato con Placci Bubano, Solarolo, Del Duca e Faenza.

Il difensore Tommaso Rambelli,classe 2006 dal Reno passa al Massalombarda, il centrocampista Tommaso Ravaglia, classe 2006, alla Comacchiese.

Dal Roncofreddo alla Due Emme il centrocampista Lorenzo Delvecchio,1997, ex Gambettola, il difensore Filippo Taioli (7 gol) e il portiereEmanuele Dall’Araclasse 1999.

Matteo Luzi, 2006 punta del Savarna è nel mirino del San Pietro in Vincoli.

Al Cervia, invece, approda l’attaccante di prospettiva, alto 1,88, Matteo Rakaj, classe 2006 in uscita dal Football Cava Ronco. Per lui si tratta di un ritorno. Vicinissimo anche il difensore Marco Vesi, ex Rimni e Forlì.

Il Novafeltria è sul difensore Tulio Medici, ex Diegaro, fratello di Tony De Queiroz.

Lo Sparta Castel Bolognese annuncia l'atatccante Michele Genuario, classe 1995, ex Castel del Rio, Oasteria Grande e Massa Lombarda. E' un ritorno

La Stella tessera il difensore Emanuele Maioli, il centrocampista Gabriele Nucciin uscita dal Santarcangelo ed il centrocampista Pietro Bartolani del Bellariva.Sono previsti altri volti nuovi: il difensore Filippo Belicchi, conteso da altri club tra cui Riccione, il difensore Luca Cicchetti (ora ai box per un infortunio), l'attaccante Emanuele Belloni. Per loro si tratta di un ritorno a casa.

Il Bellaria ringraziandoli per impegno e dedizione alla causa saluta alcuni protagonisti della stagione: Francesco Campanini, Davide Mignani, Filippo Mussoni, Gabriele Catalano, Luca Marconi, Alex Zanini, Luca Pruccoli.