Calcio, anche Tomas Lepri si accasa: Reggiana
Lunedì firmerà con la Reggiana fino al 2028. Il club granata lo girerà in prestito in serie C per poi riprenderlo la stagione successiva
A cura di Redazione
06 dicembre 2025 11:44
Dopo Gianluca Longobardi alla Salernitana (contratto fino al fino al 2028) e Gabriele Bellodi al Picerno, un altro (ex) biancorosso si accasa. E’ Tomas Lepri, classe 2003, difensore centrale. Firmerà lunedì un contratto fino al 2028 con la Reggiana che lo girerà in prestito a un club di serie C per poi riprenderlo la stagione successiva.
Una operazione in prospettiva dato che in difesa Dionigi, col recupero di Sampirisi, può contare su sette difensori: Rozzio, Magnani, Papetti, Libutti, Bonetti, Sampirisi e Quaranta. La Reggiana era interessata anche a Gianluca Longobardi.