Calcio, Bakia cala l'asso in attacco: Francesco Scarponi

Il forte centrocampista del Novafeltria Giorgini verso il Santarcangelo: potrebbe essere Morolli (Bellariva) il sostituto

Un attaccante con esperienza tra Serie C e Serie D rinforza il reparto offensivo del Foligno: Lorenzo Babbi, classe 2000 e alto 192 centimetri. Cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Atalanta, Babbi ha collezionato oltre 70 presenze in Serie C con le maglie di Piacenza, Lucchese e Olbia, costruendo un percorso importante nei campionati professionistici. Successivamente ha proseguito la propria carriera in Serie D con Forlì, Lentigione e Ancona, consolidando esperienza e continuità nei campionati nazionali grazie al percorso maturato nelle ultime stagioni.

ECCELLENZA

Per rinforzare il suo centrocampo tra l’altro orfano di Emiliano Vukaj approdato al Fratta Terme, il Santarcangelo sta definendo l’arrivo del centrocampista del Novafeltria Giosuè Giorgini, classe 2006. Al Novafeltria per la sua sostituzione pensano a Pierluigi Morolli, centrocampista del Bellariva, classe 2005

PROMOZIONE

Il Bakia chiude il mercato con un colpo di mercato sontuoso. La ciliegina sulla torta per completare la rosa che affronterà il campionato 2026/2027 è Francesco Scarponi. Classe 2000, rapido e veloce, due anni fa è stato protagonista della promozione del Tropical Coriano dalla Eccellenza alla Serie D.

In precedenza, dopo le giovanili con il Santarcangelo, ha giocato in D alla Savignanese, in Eccellenza con Fya e Tropical, mentre lo scorso anno ha chiuso la stagione a Misano con cinque gol.

Il Solarolo si rinforza con Nicholas Tola, centrocampista classe 2004 di grande struttura fisica e qualità; Marco Nicoletti, attaccante classe 1997; Tommaso Ulivieri, attaccante, classe 1996 di estro e qualità; il difensore Davide Billi, classe 2000; il portiere Dario Zauli, classe 2004, cresciuto alla Virtus Faenza; Riccardo Ravagli, classe 2000 portiere moderno, continuità tra i pali e ottimi piedi.

L'Asd Civitella Calcio comunica di aver trovato l'accordo per la stagione 2026-27 con l'attaccante classe 2006 Edoardo Milandri, proveniente dalla Fratta Terme. Nonostante la giovane età, Edoardo è reduce dalla quarta stagione nei campionati dei "grandi".

A Bellaria prosegue il lavoro di completamento della rosa da parte del direttore sportivo Emiliano Vitiello. Dallo Young Santarcangelo, dove ha disputato l'ultima stagione, arriva Alessandro Gabellini, attaccante classe 2007. Cresciuto nei settori giovanili di Rivazzurra, Accademia Rimini e Dea Rimini, Alessandro approda al Bellaria Igea Marina con entusiasmo e tanta voglia di continuare il proprio percorso di crescita.

PRIMA CATEGORIA

Il Sant’Ermete riabbraccia due dei suoi ragazzi: Andrea Greco e Thomas Cellarosi. Entrambi nativi di Sant’Ermete e cresciuti nel vivaio, dopo aver preso strade diverse tornano a casa.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Il Pennarossa tessera l'esterno d'attacco Gianmarco Maltoni, classe 2006, del Misano.

Il Faetano ha stretto l'accordo con Gaetano Lonardo che assumerà il ruolo di nuovo Direttore Sportivo. Per Lonardo si tratta di un gradito ritorno a Faetano: ha infatti già vestito la maglia gialloblù come calciatore nel campionato 2014-2015.

"La scelta della sua figura si sposa perfettamente con la filosofia del Faetano Calcio di investire con convinzione e lungimiranza sui giovani - dice la società - . Il nuovo Direttore Sportivo guiderà un progetto incentrato sullo scouting e sulla creazione di un percorso virtuoso che permetta di inserire nel campionato sammarinese giovani talenti e promesse del calcio locale e internazionale".

In questo senso è importante l’intesa professionale e d'intenti nata fin da subito tra il nuovo DS e l'allenatore Floriano Sperindio. Ciò non distoglierà l'attenzione dagli obiettivi sul campo: il Faetano Calcio ha l’ambizione, infatti, di recitare un ruolo di primo piano e ben figurare nel campionato sammarinese.