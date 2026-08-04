Calcio, Belli torna in pista: allena la Primavera 3 della Vis Pesaro

Alla Vis anche tre giovani della Dea Rimini. Colpi di Medicina e Massa Lombarda. Santarcangelo: in prima squadra il 2008 Paratja



Il tecnico Gianni Belli, ritorna in pista e lo fa nella Primavera 3 della Vis Pesaro, la scorsa stagione ad un passo dai playoff. Lunedì prossimo comincerà la preparazione. "Sono contento di essere approdato nel mondo dei professionisti - dice Belli - e di poter lavorare con uno staff importante. Cercheremo di confermare quanto di buono è stato fatto nella scorsa stagione e di valorizzare ragazzi per portarli in prima squadra".

Intanto la Dea Rimini è orgogliosa di annunciare il passaggio alla Vis Pesaro dei propri tesserati Aaron Montanari classe 2012, Salvatore Nocerino classe 2011 e Nicholas Veronesi classe 2015.

Al Santarcangelo arriva in rosa Erald Paratja, difensore centrale, classe 2008, proveniente dalla Savignanese. Giovane, determinato e con ampi margini di crescita, Paratja approda in gialloblù dopo essersi messo in evidenza con la vicina Savignanese. Il suo innesto - dcie la società - rappresenta un ulteriore e nuovo investimento della società su profili giovani di prospettiva. Per Erald quella con il Santarcangelo è un’opportunità dal forte valore personale: infatti, indossare la maglia della propria città e difenderne i colori rappresenta un motivo di grande orgoglio e uno stimolo a dare il massimo".

Il Medicina comunica di aver trovato l’accordo con Michele Fini. Difensore classe 2005, cresce calcisticamente tra i settori giovanili di Bologna prima e Corticella poi, arrivando fino alla Juniores nazionale. Si trasferisce, in prestito per un anno, al Castenaso prima di tornare nuovamente a Corticella dove gioca l’ultima stagione da protagonista realizzando tre reti.

Il Massa Lombarda Calcio molto attivo. Ha tesserato l'attaccante Gioele Dall'Aglio, classe 2006, reduce dall'ultima stagione sportiva con la maglia del Medicina Fossatone e il difensore centrale Gabriele Chelli classe 2005. Chelli vanta un percorso formativo di assoluto livello nei settori giovanili professionistici di Imolese e Bologna. Successivamente ha maturato importanti esperienze nel calcio dei grandi in Serie D, mettendosi in luce prima con la maglia del Mezzolara (30 presenze totali) e in seguito con la NovaRomentin, formazione con la quale ha collezionato 36 apparizioni conquistando la vittoria dei Play-Off del Girone A. Ha inoltre militato nelle fila del Sant'Angelo.

Al Cervia United inserita un'altra pediina in rosa: Cristian Petricelli, il centrocampista classe 1997, a lungo alla Ribelle.

