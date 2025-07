Calcio, bomber Lucatti per la Sammaurese. Santarcangelo: Lombardi

L'attaccante della squadra di Asta proviene dal Fanfulla (11 gol), quello di Ricci Petitoni ha esordito in C. Il difensore Sbardella al Piacenza



Giacomo Lucatti, classe 1992, proveniente dal Fanfulla con cui ha segnato 11 reti (in carriera ha vestito maglie importanti come quella del Monterosi, Livorno e Nardò) è il nuovo bomber della Sammaurese.



L’ex Sammaurese Yaya Jassey è un nuovo giocatore del Lentigione. L'attaccante classe 2000, ha vestito nell'ultima stagione la maglia del Sasso Marconi. Arrivano anche Giorgio Panigada, centrocampista classe 2007 reduce da una stagione in Primavera con la maglia della Triestina; Riccardo Iori, attaccante classe 2002, già al Cittadella Vis Modena, Vignolese e Terre di Castelli mettendo a segno 26 reti complessive; il terzino classe 2005 Andrea Miglietta reduce dall'ultima stagione in Serie D con la maglia del San Marino; il difensore Manuele Mele, classe 2001, nelle ultime quattro stagioni al Progresso.

Il difensore Luca Sbardella, ex Forlì, è un nuovo giocatore del Piacenza Calcio.

L’esterno mancino Luigi Rizzo, classe 1997, è del Cervia. Dalle giovanili della Juve Stabia a quelle della Juventus passando dalla serie D fino al campionato sammarinese, Rizzo porta con sé esperienza, duttilità e qualità. Rizzo può ricoprire tutti i ruoli della fascia.



Il Santarcangelo si rinforza con l’attaccante, classe 2004, Matteo Lombardi. Cresciuto nel settore giovanile dell’Imolese, dove ha militato per otto stagioni, ha poi vestito la maglia del Bologna per un anno prima di far ritorno a Imola. Con l’Imolese ha conquistato il campionato Primavera ed esordito in Serie C, proseguendo poi il suo percorso in Serie D con le maglie di Mezzolara e Sammaurese per finire al Massa Lombarda.

Matteo Lombardi (Santarcangelo)



Il centrocampista Alberto Palladino del Diegaro, classe 2008, approda al Cesena: sarà nella squadra Allievi a conferma bianconera della vocazione del club dilettantistico cesenate nella cura dei giovani talenti.





CAMPIONATO SAMMARINESE

Il Fiorentino si rinforza in attacco con l’arrivo di Matteo Dari, classe 2002, attaccante cresciuto nel settore giovanile della Lazio e reduce dall’esperienza al Pomezia.