Calcio C, è Andrea Mandorlini il nuovo mister del Ravenna

Ha mosso i suoi primi passi in panchina come allenatore in seconda della squadra giallorossa tra il 1994 e il 1998

E' ufficiale: è Andrea Mandorlini il nuovo allenatore del Ravenna. Ravennate, dopo una brillante carriera da calciatore cui spicca lo scudetto dei record dell’Inter 88/89, ha mosso i suoi primi passi in panchina come allenatore in seconda della squadra giallorossa tra il 1994 e il 1998, contribuendo alla storica promozione in Serie B del 1996.

Nel corso della sua carriera da allenatore ha guidato numerosi club ai vertici dei rispettivi campionati, ottenendo promozioni e partecipazioni ai playoff. Tra i risultati più significativi figurano la promozione in Serie A con l’Atalanta, la vittoria del campionato di Serie C1 con lo Spezia e il doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A alla guida dell’Hellas Verona. A livello internazionale ha inoltre conquistato il campionato rumeno con il CFR Cluj.

Tecnico di grande esperienza, Mandorlini vanta un percorso caratterizzato da numerosi piazzamenti nelle zone alte della classifica e dal raggiungimento di obiettivi sportivi di rilievo.

La società rivolge al mister un caloroso bentornato a Ravenna, con l’auspicio che possa incidere fin da subito sul percorso della squadra e contribuire, con la propria esperienza e competenza, al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club.