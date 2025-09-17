Calcio C, Emanuele Troise è il nuovo allenatore del Lumezzane

Il tecnico ex Rimini ha risolto il contratto che lo legava all'Arezzo. Prende il posto di Massimo Paci (quattro sconfitte in quattro partite)

FC Lumezzane è lieto di comunicare che la conduzione tecnica della prima squadra maschile è stata affidata ad Emanuele Troise. Il tecnico napoletano ha risolto oggi il contratto con l’Arezzo, in scadenza il 30 giugno 2026, e ha firmato con i rossoblu. Va a prendere il posto di Massimo Paci, esonerato dopo un pessimo avvio di campionato coinciso con 4 sconfitte iniziali consecutive.

In amaranto la stagione scorsa Troise collezionò 40 punti in 25 giornate, prima dell’esonero del 2 febbraio al termine della partita pareggiata a Gubbio. Sarà affiancat dal vice allenatore Domenico Di Cecco con contratto fino al 30 giugno 2026.



