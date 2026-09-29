Calcio C, Filippo D'Alesio ritorna sulla panchina della Samb

L'ex tecnico del Rimini ha già guidato la formazione marchigiana da dicembre 2025 a febbraio 2026 al posto di Palladini venendo esonerato

L'ex tecncio del Rimini Filippo D'Alesio è il nuovo allenatore della Sambenedettese (Serie C1 girone B di calcio). La decisione giunge all'indomani dell'esonero di mister Roberto Boscaglia e dell'allenatore in seconda Samuele Costanzo.

Un avvicendamento alla guida tecnica conseguenza della crisi di risultati della squadra di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ancora a secco di vittorie in campionato e ultima con due soli punti in classifica.

Un peso rilevante sulla decisione del presidente Vittorio Massi l'hanno avuto le contestazioni di cui Boscaglia è stato oggetto da parte della tifoseria sia prima che dopo la partita di sabato scorso allo stadio Riviera delle Palme con il Campobasso, terminata con la vittoria per 2-1 della squadra ospite

Non è la prima esperienza per D'Alesio alla Samb; era infatti stato ingaggiato a dicembre 2025 in sostituzione di Ottavio Palladini firmando un contratto fino a giugno 2027, ma era stato esonerato già a febbraio 2026: raccolse una sola vittoria contro il Forlì, tre sconfitte (Vis Pesaro, Pianese e Perugia) e quattro pareggi contro Pontedera, Bra, Gubbio e Carpi.

Il nuovo esordio per il neo tecnico rossoblù è fissato per il prossimo match della Samb sabato a Grosseto.