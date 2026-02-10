Calcio C, già finita l'avventura di mister D'Alesio a San Benedetto

Il tecnico è stato esonerato lunedì a tarda ora, fatale il ko interno contro la Pianese. in 7 partite sono arrivati 3 ko, 4 pareggi e una sola vittoria

A cura di Redazione 10 febbraio 2026 08:21

Filippo D'Alesio

