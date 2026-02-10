Calcio C, già finita l'avventura di mister D'Alesio a San Benedetto
Il tecnico è stato esonerato lunedì a tarda ora, fatale il ko interno contro la Pianese. in 7 partite sono arrivati 3 ko, 4 pareggi e una sola vittoria
Già finita l'avventura iniziata a dicembre dell'ex allenatore del Rimini Filippo D'Alesio sulla panchina della Sambenedettese. Il tecnico, subentrato a Ottavio Palladini, è stato esonerato lunedì sera alle 23,30 dopo la sconfitta casalinga contro il Perugia (0-1). Al suo posto è stato chiamato Marco Mancinelli, in precedenza nello staff tecnico proprio di Palladini.
La società rossoblu cerca così di dare una scossa: la squadra si trova al quartultimo posto della classifica del girone B di Serie C: 15esima posizione con soli 24 punti conquistati in 25 giornate. Nelle ultime settimane la contestazione dei tifosi si era fatta sempre più accesa, specialmente dopo le pesanti sconfitte contro Pianese e Perugia.
L’esperienza di D’Alesio sulla panchina della Sambenedettese si chiude con un bilancio negativo: in sette partite sono arrivati tre ko (contro Vis Pesaro, Pianese e Perugia), quattro pareggi (Pontedera, Bra, Gubbio e Carpi) e una sola vittoria, ottenuta contro il Forlì.
Il debutto del nuovo tecnico è previsto per il turno infrasettimanale di giovedì 12 febbraio, in una sfida delicatissima in trasferta contro la Juventus Next Gen.