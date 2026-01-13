calcio C, il difensore ex Rimini Lepri alla Samb di mister D'Alesio

Il difensore, classe 2003, arriva dalla Reggiana con la formula del prestito

Il difensore ex Rimini Tomas Lepri, classe 2003, raggiunge mister D'Alesio alla Sambenedettese in prestito dalla Reggiana (contratto fino al 2028) fino alla fine della stagione. Il difensore, romagnolo doc, ha svolto la trafila calcistica nel settore giovanile del Cesena, squadra con la quale esordisce in Serie C nella gara contro il Gubbio il 31 marzo 2021.

Nella stagione 2023/24 si accasa nella sua città natale, Rimini, dove rimane fino a dicembre per poi passare, dopo lo svincolo, a titolo definitivo, in Serie B alla Reggiana. Complessivamente, l’alfiere difensivo ha collezionato sino ad ora 125 presenze, 3 gol e 4 assist. Il numero di maglia scelto è il 98.