Calcio C: il Perugia esonera Cangelosi e chiama Braglia

Il tecnico, per giorni allenatore in pectore del Rimini, subentra dopo cinque giornate al collega umbro Cangelosi, esonerato

Il Perugia ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore Vincenzo Cangelosi, arrivato nella passata stagione. Lo ha fatto con una nota sul suo sito. L'esonero di Cangelosi arriva dopo cinque giornate di campionato disputate, tutte senza vittorie. Il Perugia ha infatti ottenuto finora tre pari e due sconfitte.

Il successore è Piero Braglia. Allenatore di grande esperienza e personalità, Braglia vanta una lunga carriera nei professionisti, con oltre mille panchine tra Serie B e Serie C, e numerose promozioni ottenute alla guida di club storici del panorama calcistico italiano. Tra i suoi successi più importanti si ricordano le promozioni in Serie B con Cosenza, Juve Stabia, Pisa e Catanzaro e, tra le altre, anche le panchine con altri club come Lecce, Avellino, Frosinone, Gubbio e Campobasso.

Il mister si avvarrà del supporto di un collaboratore tecnico che andrà ad aggiungersi all’attuale staff tecnico.

In classifica il Perugia ha tre punti in cinque gioernate e martedì sarà di scena in casa contro la Sambenedettese (20,45)