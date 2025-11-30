Calcio C, il tecnico del Rimini D'Alesio ad un passo dalla Samb

L'allenatore del Rimini è in pole per la sostituzione di Ottavio Palladini. L'annuncio è atteso per lunndì. Per lui contratto fino a fine stagione

Sarà Filippo D’Alesio il sostituto di Ottavio Palladini sulla panchina della matricola Sambenedettese? E’ uno dei candidati, anzi il principale da quanto rimbalza nella serata di sabato dalla città marchigiana.

Da qualche tempo era attenzionato l’ex tecnico della Lucchese Giorgio Gorgone, il quale due settimane però fa si è accasato al Pescara in serie B; ora il mirino si è spostato sul 33enne pescarese Filippo D’Alesio, pure lui abituato a lavorare nei settori giovanili come ha fatto a Palermo e a Pescara (in quest’ultima società è stato match analyst con Legrottaglie, Zauri ed Auteri) e nelle difficoltà come a Rimini.

Svanita, invece, la candidatura di Mirko Cudini, che in passato aveva fatto bene proprio con il ds rossoblu De Angelis nel Notaresco e nel Campobasso mentre Francesco Modesto aspetta la serie B.

La fumata bianca – contratto fino a giugno 2026 - è attesa per l’inizio della prossima settimana (domenica la Samb è di scena ad Arezzo). Il tecnico da noi interpellato assicura che non c’è nulla di concreto.

Altri ex biancorossi – giocatori - sono in procinto di accasarsi. Su Tomas Lepri c’è la Torres, su Gianluca Longobardi e Gabriele Ferrarini il Cosenza di Buscè, su Nicola Falasco la Ternana.