Altarimini

Calcio C, l'ex Rimini Piccoli raggiunge mister D'Alesio alla Samb

Il centrocampista classe 2001 è stato tesserato dal club marchigiano

A cura di Stefano Ferri Redazione
07 dicembre 2025 18:34
Calcio C, l'ex Rimini Piccoli raggiunge mister D'Alesio alla Samb - Marco Piccoli
Marco Piccoli
Rimini
Sport
Condividi

La Sambenedettese comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 2001 Marco Piccoli proveniente dal Rimini, formazione con la quale ha collezionato 37 presenze e 3 reti tra lo scorso e l’attuale campionato. Il calciatore bergamasco, cresciuto e formatosi nella cantera dell’UC Albinoleffe, è inoltre uno dei finalisti del C Gold Award, un progetto nazionale nato per celebrare i protagonisti della Serie C e valorizzare il calcio emergente italiano.

Piccoli, che vanta in totale 155 presenze, 5 gol e 5 assist con le maglie di Albinoleffe e Rimini in serie C, sosterrà già da lunedì l’allenamento con i nuovi compagni e sarà a disposizione di mister D’Alesio per la trasferta di domenica 14 dicembre a Pontedera. La società rossoblù dà il benvenuto al neo acquisto Piccoli augurandosi di raggiungere insieme i traguardi auspicati.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini