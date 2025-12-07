Calcio C, l'ex Rimini Piccoli raggiunge mister D'Alesio alla Samb

Il centrocampista classe 2001 è stato tesserato dal club marchigiano

La Sambenedettese comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 2001 Marco Piccoli proveniente dal Rimini, formazione con la quale ha collezionato 37 presenze e 3 reti tra lo scorso e l’attuale campionato. Il calciatore bergamasco, cresciuto e formatosi nella cantera dell’UC Albinoleffe, è inoltre uno dei finalisti del C Gold Award, un progetto nazionale nato per celebrare i protagonisti della Serie C e valorizzare il calcio emergente italiano.

Piccoli, che vanta in totale 155 presenze, 5 gol e 5 assist con le maglie di Albinoleffe e Rimini in serie C, sosterrà già da lunedì l’allenamento con i nuovi compagni e sarà a disposizione di mister D’Alesio per la trasferta di domenica 14 dicembre a Pontedera. La società rossoblù dà il benvenuto al neo acquisto Piccoli augurandosi di raggiungere insieme i traguardi auspicati.