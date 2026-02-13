Calcio C, Ravenna e Pontedera: esonerati Marchionni e Banchieri

Da definire il sostituto del primo: si parla di Andrea Mandorlini; sulla panchina della squadra toscana si siede Piero Braglia

Il Ravenna FC comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Marco Marchionni. Insieme a lui vengono sollevati dall’incarico anche i collaboratori Giuseppe Irrera e Daniel Neri.

Nel corso delle 65 partite alla guida dei giallorossi, Marco Marchionni ha contribuito in maniera significativa a scrivere pagine importanti della storia recente del Club, conquistando la vittoria dei playoff e della Coppa Italia di Serie D, accompagnando il Ravenna nel percorso che ha portato al ritorno tra i professionisti.

La Società desidera esprimere a Marco Marchionni, Daniel Neri e Pino Irrera un sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante la loro esperienza in giallorosso, augurando loro le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera. Il nome del nuovo allenatore verrà comunicato nelle prossime ore.

Si parla dell'arrivo di Andrea Mandorlini, padre del direttore sportivo del club Davide Mandorlini, e di Matteo Mandorlini, centrocampista giallorosso e fratello del Ds. Vedremo.

Il Pontedera ha sollevato dall'incarico mister Simone Banchieri, il vice Hicham Miftah e il collaboratore tecnico Simone Fossà. La società granata ringrazia mister Banchieri e il suo staff per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune per il futuro.

Il club toscano ha affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Piero Braglia, che vanta più di mille panchine tra Serie B e Serie C, impreziosite dalla conquista di quattro promozioni in Serie B alla guida di Cosenza, Catanzaro, Pisa e Juve Stabia.