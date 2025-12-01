Altarimini

Calcio C, ufficiale: Filippo D'Alesio mister della Sambenedettese

Confermata la nostra indiscrezione: per il tecncio contartto fino a giugno 2027

A cura di Stefano Ferri Redazione
01 dicembre 2025 21:28
Calcio C, ufficiale: Filippo D'Alesio mister della Sambenedettese - D'Alesio al centro tra il presidente Massi ed il ds De Angelsi
D'Alesio al centro tra il presidente Massi ed il ds De Angelsi
Rimini
Sport
Come annunciato dal Altarimini.it, la Sambenedettese, dopo la risoluzione consensuale del contratto con Ottavio Palladini, ha ufficializzato oggi l'accordo con mister Filippo D'Alesio, a cui è stato affidato l'incarico di allenatore della prima squadra.

D'Alesio, che ha firmato un contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2027, è stato presentato oggi dal presidente Vittorio Massi e dirigerà già da martedì il primo allenamento. Almeno per il momento non lo raggiungeranno giocatori biancorossi. Sarà affiancato da un collaboratore di sua fiducia.

