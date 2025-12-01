Calcio C, ufficiale: Filippo D'Alesio mister della Sambenedettese

Confermata la nostra indiscrezione: per il tecncio contartto fino a giugno 2027

Come annunciato dal Altarimini.it, la Sambenedettese, dopo la risoluzione consensuale del contratto con Ottavio Palladini, ha ufficializzato oggi l'accordo con mister Filippo D'Alesio, a cui è stato affidato l'incarico di allenatore della prima squadra.

D'Alesio, che ha firmato un contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2027, è stato presentato oggi dal presidente Vittorio Massi e dirigerà già da martedì il primo allenamento. Almeno per il momento non lo raggiungeranno giocatori biancorossi. Sarà affiancato da un collaboratore di sua fiducia.