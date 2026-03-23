Calcio camminato, il Victoria organizza gli Open Day a Viserba

Nata una collaborazione tra il club e Lega nazionale Walking Football: l'obbiettivo è allestire una squadra, la prima nel Riminese

Sbarca a Rimini il Walking Football, ovvero il calcio camminato. Al centro sportivo Bani di Viserba venerdì scorso si è tenuto il primo Open Day, nato dalla collaborazione tra la società ASD Victoria e Lega nazionale Walking Football rappresentata da Daniele Prosperi.

I partecipanti hanno riscoperto il piacere di stare in campo in modo semplice, divertente e accessibile perché il calcio camminato non richiede di essere allenati né di aver giocato recentemente. E’ disciplina assolutamente inclusiva ed infatti lo slogan del Victoria è “La passione non si ferma. Cammina con noi”. Insomma, il club oltre ai giovani mette sotto la sua ala anche gli over 40.

Prossimamente verrà organizzato il secondo appuntamento a Viserba con la finalità di allestire una formazione Victoria Rimini Walking Football, la prima sul territorio riminese e alla prossima edizione di Rimini Wellness probabilmente la disciplina avrà uno spazio dimostrativo.

Per informazioni contatto whatsapp al numero 379-2569149 oppure attraverso i canali social del club.

LE REGOLE Il calcio camminato è una variante del calcio tradizionale in cui è rigorosamente vietato correre, non è consentito il contatto fisico ed il colpo di testa come i contrasti per tutelare la sicurezza e la salute. Si gioca sei contro sei, su un campo ridotto (40×20 metri) con porte più piccole, e i tempi di gioco durano 10 minuti ciascuno. Le sostituzioni sono illimitate e possono rientrare in campo anche i giocatori già sostituiti. Può essere praticato dagli over 40, uomini e donne, e persone con ridotte capacità motorie. Si gioca sei contro sei, solitamente su campi da calcio a cinque o poco più, con il pallone che non deve superare

L'area del portiere è inviolabile, nessun giocatore può entrarvi, né in difesa né in attacco ed il portiere può ricevere retropassaggi e usare le mani se è nell'area. La nuova disciplina nel regno Unito ha 150 mila praticanti, in Italia sono 1200. Recentemente a Roma si è svolto un torneo internazionale con squadre di club di prestigio. La Lega ha sede a Roma e l’obiettivo è affiliare più squadre possibile per dare vita ad un campionato.

