Calcio, Carlini nel mirino del Rimini. Sfumato Fabretti, c'è Montesi?

Il trequartista ex Sammaurese dovrebbe arrivare se l'Imolese non sarà ripescata. Tropical Coriano: ecco l'ex Primavera Rimini, Alvisi

Il Rimini Calcio annuncerà a breve la sua rosa. Sfumato l'attaccante Simone Fabretti, accasatosi alla Vianese, ambizioso club reggiano del girone A, si apre la strada per l'arrivo di Riccardo Montesi, classe 2004, ex Sammaurese ai tempi di Tamai come ds e nell'ultima stagione alla Sampierana (9 gol). Infoltirà il roster degli attaccanti (Carmona e Facundo Piazze?).

Per il ruolo di mezzapunta probabile arrivo, in caso di mancato ripescaggio in serie D dell'Imolese dove lo vorrebbe mister Antonioli, di Alessandro Carlini, mancino classe 2002, nell'ultima stagione tra Sampierana e Sammaurese, cresciuto nel settore giovanile del Cesena, 11 presenze in serie D con il San Marino di mister Cassani prima di un infortunio al ginocchio.

Le ultime sul totogirone, nel caso di Imolese in Eccellenza, danno il girone B così formato: Comacchiese, Fratta Terme, Cava Ronco, Imolese, Massa Lombarda, Medicina, Osteria Grande, Pietracuta, RIMINI, Russi, Sammaurese, San Marino, Sanpaimola, Savignanese, Tropical Coriano, Valsanterno, Vis Novafeltria, Young Santarcangelo. Spal e Castenaso con il SantAgostino sarebbero nel girone A. Vedremo.

Segnaliamo che le già agguerrite nello scorso anno Medicina e Fratta Terme si sono rafforzate. Anche la Comacchiese non ha scherzato: mister Filippo Masolini (ex settore giovanile Cesena) dopo gli addii di Gaetano Minieri, Leonardo Gordini e Roberto Taroni, può contare in difesa su Matteo Derjai, ex capitano del Mezzolara, vincitore dello stesso girone di Eccellenza dei rossoblù, e del compagno Alessandro Monaco, mancino anche quest’ultimo di difesa. Mancino pure Ibrahima Diallo, il laterale che grande impressione ha lasciato giocando contro la Comacchiese tra le file del Massa Lombarda nella stagione appena conclusa. Per la zona mediana, sempre area delicata per la manovra di una squadra di calcio, è arrivato Andrea Gadda, il figlio del tecnico del Rimini Calcio.



Il Tropical Coriano punta su un ex Rimini, Giammarco Alvisi, classe 2005. Ha poi maturato esperienze tra Promozione ed Eccellenza con Stella, Pietracuta, Verucchio e Misano.

Centrocampista mancino, ma abile anche con il destro, può giocare sia da mezzala sia davanti alla difesa. Le sue caratteristiche principali sono tecnica, dinamismo e lettura del gioco.

Giammarco Alvisi (Tropical Coriano)

Le ultime novità per il Faenza Calcio che sta completando l’organico per il campionato di Promozione sono in realtà due conferme: il difensore centrale ventunenne Matteo Navarro e il centrocampista Giambattista Caroli, che compirà vent’anni tra poco più di un mese.

Navarro, talentuoso difensore, dopo aver provato per due anni l’esperienza del calcio a cinque in A2 con il Russi, è rientrato in biancoazzurro la scorsa stagione. Ha giocato 22 partite segnando un gol decisivo, sempre con buon rendimento, ed è vicino alle 50 presenze con la maglia del Faenza. Dotato di ottimi fondamentali, in particolare un eccellente piede sinistro, è abile nel gioco aereo e sta dimostrando sempre più personalità.



Quello di Giambattista Caroli, centrocampista tecnico e buon tessitore di gioco, equivale a un vero e proprio acquisto perchè è stato fermo tutta la scorsa stagione per un grave infortunio al ginocchio, intervento e successiva riabilitazione. Ha già all'attivo 23 presenze con la maglia del Faenza.

Il portiere ex Rimini Filippo Generali, classe 2007 nativo di Lugo, in uscita dalla Leon (serrie D), ha firmato con l'Albinoleffe.

Marco Marchionni è il nuovo allentore della Reggina (serie D) dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Ravenna, dove era arrivato nell’ottobre 2024. La sua avventura in giallorosso si è conclusa lo scorso febbraio, dopo la sconfitta esterna contro la Ternana, con il successivo avvicendamento in panchina affidata ad Andrea Mandorlini. Ora, per Marchionni, si apre una nuova avventura in Calabria.



