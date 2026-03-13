Calcio, Castenaso: è ufficiale, il nuovo tecnico è Nicola Galletti

Domenica il debutto nella sfida contro la Sampierana. Al Classe ritorna mister Cristian Polidori

L'indicrezione di Altarimini.it viene cnfemeat dal comunicato del club. Il Castenaso Calcio comunica, infatti, di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Nicola Galletti.

Mister Galletti guiderà la squadra a partire dai prossimi impegni ufficiali - il primo domenica in casa contro la Sampierana di Momo Montanari - con l’obiettivo di proseguire il lavoro intrapreso e affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

La società rivolge a Nicola Galletti il benvenuto e gli augura buon lavoro alla guida dei colori amaranto insieme al suo collaboratore Luca Grazia.

PROMOZIONE Il Classe ha sollevato dall’incarico il tecnico della primasSquadra Paolo Mariani e il suo collaboratore Claudio Fusconi. La decisione è stata presa con l’obiettivo di dare una scossa all’ambiente e provare a cambiare il corso della stagione. Ad entrambi il ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato durante la loro esperienza sulla panchina della prima squadra.

Il club ha scelto di affidare nuovamente la panchina a Cristian Polidori, già allenatore del Classe nella scorsa stagione e nella prima fase dell’attuale campionato. Il ritorno di Polidori rappresenta una scelta mirata a ricompattare il gruppo e a guidare la squadra in un momento considerato delicato ma ancora ricco di possibili sviluppi per il finale di stagione.

La società punta così su una figura che conosce bene l’ambiente e la rosa, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e risultati nelle prossime settimane.