Calcio, Castenaso: è ufficiale, il nuovo tecnico è Nicola Galletti

Domenica il debutto nella sfida contro la Sampierana. Al Classe ritorna mister Cristian Polidori

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
13 marzo 2026 12:12
L'indicrezione di Altarimini.it viene cnfemeat dal comunicato del club. Il Castenaso Calcio comunica, infatti, di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Nicola Galletti.

Mister Galletti guiderà la squadra a partire dai prossimi impegni ufficiali - il primo domenica in casa contro la Sampierana di Momo Montanari - con l’obiettivo di proseguire il lavoro intrapreso e affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

La società rivolge a Nicola Galletti il benvenuto e gli augura buon lavoro alla guida dei colori amaranto insieme al suo collaboratore Luca Grazia.

PROMOZIONE Il Classe ha sollevato dall’incarico il tecnico della primasSquadra Paolo Mariani e il suo collaboratore Claudio Fusconi. La decisione è stata presa con l’obiettivo di dare una scossa all’ambiente e provare a cambiare il corso della stagione. Ad entrambi il ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato durante la loro esperienza sulla panchina della prima squadra.

Il club ha scelto di affidare nuovamente la panchina a Cristian Polidori, già allenatore del Classe nella scorsa stagione e nella prima fase dell’attuale campionato. Il ritorno di Polidori rappresenta una scelta mirata a ricompattare il gruppo e a guidare la squadra in un momento considerato delicato ma ancora ricco di possibili sviluppi per il finale di stagione.

La società punta così su una figura che conosce bene l’ambiente e la rosa, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e risultati nelle prossime settimane.

