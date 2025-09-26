Calciomercato: due super rinforzi per il Cattolica, Cuomo e De Blasio

La squadra di Di Nunzio si rafforza con due pedine di categoria superiore. Promozione: al Civitella approdano Facciani e Rabiti da Sampierana e Cava Ronco

Mercato in fibrillazione. In Promozione, il Civitella Calcio ha messo a segno due ottimi colpi. Dalla Sampierana arriva il terzino sinistro classe 2006 Ettore Facciani, ex Forlì. Facciani è reduce da una stagione completa e un ulteriore mese nella stagione corrente nel campionato di Eccellenza con la maglia della Sampierana. L'altro volto nuovo è il centrocampista classe 2004 Paolo Rabiti, proveniente dal Cava Ronco.

Scatenato in Seconda categoria il Cattolica, che riabbraccia il trequartista Fabio Cuomo, già ex giallorosso, l'ultima volta nel campionato di Promozione, poi divisosi tra Gabicce Gradara e Tre Penne nell'ultima stagione. L'altro è l'attaccante Giacomo De Blasio, in uscita dal Misano, nell'ultima stagione al San Bartolo Gabicce e protagonista del gol salvezza. Due acquisti importanti per il club giallorosso che vuole ritornare in Prima: nelle prime due giornate due pareggi per i giallorossi.