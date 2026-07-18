Calcio, Cervia: anche l'attaccante Diop (ex Fratta Terme)

Faenza: confermati i veterani Bonavita, Bertoni e Marocchi. La matricola Collinello ha fatto la rivoluzione. Real Rimini ripescato in Prima



Novità e continuità per il Faenza Calcio che sta completando la squadra che sarà impegnata nel prossimo campionato di Promozione regionale. Confermati tre giocatori importanti per carisma e qualità tecniche. Si tratta di Federico Bertoni, Federico Bonavita e Stefano Marocchi.



Federico Bonavita, 36 anni tra meno di una settimana, tipica prima punta che può offrire varie soluzioni al reparto offensivo, ha deciso di rimanere a Faenza e ricoprire ancora un ruolo importante.

A 26 anni, Federico Bertoni è già un veterano del Faenza, con 198 presenze e 4 reti con la maglia biancoazzurra, l’unica che ha sempre indossato. Di poche parole, ma molto concreto in campo, è cresciuto ancora nell’ultima stagione vissuta da protagonista, confermandosi un lottatore prezioso in fase di recupero e negli inserimenti.

Stefano Marocchi, 33 anni, centrocampista, inizia la dodicesima stagione al Faenza calcio, con cui ha totalizzato finora 239 presenze e 22 gol all’interno di un lungo legame. Trequartista o esterno, Marocchi è un giocatore estroso, di buona tecnica e velocità, capace di saltare l’avversario diretto.

In Promozione la matricola Collinello ha presentato i nuovi acquisti.

Portieri: Michele Zollo (esperienze importanti anche in Eccellenza, con Sampierana e Classe le ultime due stagioni); Antonio Notaro (viene dal San Vittore).

Difesa: Federico Aloisi, 2007, dalla Primavera 4 del Forli; Maicol Ferrari (sei anni in Eccellenza tra Marignanese, Medicina, Classe, del Duca e due anni alla Cava Ronco).

Centrocampisti: Michele Ferrani, una vita tra Eccellenza e Promozione (Pietrcuta, Torconca, Cervia, Classe e Bakia); Filippo Ferrini (ex Fosso Ghiaia); Filippo Cedri dal Carpena (ex Edelweiss); Samuele Pasini (ex Savignese e Diegaro); Gianluca Monteleone (ex Sampierana e Fratta Terme); Filippo Magnani (ex Savignanese); Eddy Anon Aoruga (ex Meldola).

Attaccanti: Matteo Rakay (ex Classe, Cervia e Cava Ronco) e il più giovane, il 2008 Cristian Veri (ex Bakia e Savignanese).

Il Cervia United nella rosa di attaccanti inserisce anche Makhtar Diop, classe 1999, arriva dal Fratta Terme, squadra di Eccellenza con cui ha militato nelle ultime due stagioni. In precedenza aveva vestito le maglie di Diegaro e San Agostino, sempre in Eccellenza.

Il San Bartolo annuncia Luca Bacchini, classe 2006, nuovo terzino destro gialloblù. Dopo aver completato tutto il percorso nel settore giovanile del Gabicce Gradara, nell'ultima stagione Luca si è messo in evidenza con la formazione Under 23, venendo spesso aggregato anche alla prima squadra. Ha scelto il San Bartolo per mettersi in gioco e trovare maggiore continuità, con la voglia di crescere, migliorarsi e conquistarsi il proprio spazio.

In Prima ci sarà anche il ripescato il Real Rimini di bomber Emilio Docente.