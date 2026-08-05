Calcio, Conference League: il Tre Fiori torna in Europa

Giovedì 6 agosto alle ore 21 al San Marino Stadium l’andata del terzo turno di qualificazione contro il Drita

Dopo il percorso nel turno di qualificazione di Champions League, il Tre Fiori è pronto a tornare in campo nelle competizioni Uefa. Domani sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00 al San Marino Stadium, i gialloblu affronteranno i kosovari del Drita nella gara di andata del terzo turno di qualificazione di Conference League. Già effettuato anche il sorteggio degli accoppiamenti per gli spareggi per l’accesso alla fase a campionato: in caso di passaggio del turno, il Tre Fiori affronterà l’Inter Escaldes campione di Andorra o il Flora Tallinn campione d’Estonia.

Alla vigilia dell’incontro con il Drita, mister Danilo Girolomoni ha fatto il punto sulla situazione della squadra e sull’avversario: “Per la formazione devo fare i conti con due assenti sicuri, gli squalificati Bernardi e Rea, oltre ad alcuni acciaccati. Solo l’ultima rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi. Affrontiamo una squadra forte, abituata alle competizioni europee e capace lo scorso anno di arrivare alla fase a gironi di Conference League. È organizzata e preparata fisicamente, anche se ha cambiato allenatore da poco. Dovremo restare in partita, fare il nostro gioco e sfruttare gli spazi quando si concederanno”.

Girolomoni ha quindi sottolineato la crescita del gruppo: “La squadra ha trovato la sua identità e i nuovi si sono inseriti subito. Abbiamo anche qualche rinforzo in più, compreso il nazionale sammarinese Simone Giocondi. Il calcio sammarinese sta crescendo, sia in nazionale che nei club, e l’esperienza accumulata in Europa ci aiuterà ad affrontare meglio questo tipo di sfide. Non partiamo favoriti, ma faremo di tutto per provare a vincere”.

In conferenza stampa è intervenuto anche l’attaccante Matteo Prandelli: “Il Drita è una squadra ben organizzata, reduce dal passaggio del turno contro il Floriana. Il divario sarà soprattutto sul piano fisico, come spesso accade contro formazioni composte da professionisti”.

L’attaccante gialloblù guarda comunque con fiducia alla sfida: “Daremo il massimo per provare a replicare la vittoria dell’andata di Conference dello scorso anno. Puntiamo sul gioco di squadra e su un’identità ormai consolidata. I presupposti per fare bene ci sono”.