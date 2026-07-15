Calcio, Conference League: La Fiorita eliminata

L’UNA Strassen segna due volte e condanna La Fiorita, già sconfitta per 1-0 nel match di andata. Esordio da record per il classe 2010 Bonifazi

Dopo l’1-0 dell’andata, all’UNA Strassen basta il primo tempo per mettere in cassaforte il passaggio del turno in UEFA Conference League: al San Marino Stadium i lussemburghesi vincono per 2 reti a 0 condannando La Fiorita all’eliminazione.

Così come all’andata a far pendere l’ago della bilancia a favore della squadra del Gran Ducato è la miglior condizione fisica e atletica rispetto ai gialloblù.

Diversamente dalla gara giocata in Lussemburgo Ceci schiera i suoi con un 4-3-3 che vede Nigretti, Mazzotti, Nava e Grandoni in linea difensiva, a centrocampo Molossi, Drudi e Djuric e tridente offensivo formato da Pancotti, Bonetti e Zulli. In porta il capitano Gianluca Vivan.

Il propositivo di provare a ribaltare il risultato dell’andata si complica ben presto: all’8’ Natami dal fondo taglia al centro per Perez che, lasciato solo al limite dell’area piccola, riesce ad infilare senza problemi.

L’obiettivo sfuma irrimediabilmente mezz’ora più tardi quando Steinmetz, servito al limite, conclude con un destro ad incrociare con la sfera che sbatte sul palo prima di finire nel sacco. Nel mezzo ci sono anche le doppie conclusioni insidiose di Myre, che terminano a fil di palo, e il tiro centrale di Natami che si spegne a lato.

Nella ripresa le cose non cambiano. Al quarto d’ora Vivan neutralizza il possibile tris deviando in angolo la conclusione di Seye, sugli sviluppi da calcio d’angolo.

Neppure lo spunto interessante del neoentrato Mularoni, sul traversone di Djuric, ha fortuna, con il centrocampista che viene toccato da un avversario e si sbilancia al limite dell’area.

Nell’amarezza del risultato c’è anche una bella notizia: al 90’, nel doppio cambio operato da Ceci, è entrato in campo il classe 2010 Thomas Bonifazi che, con i suoi 16 anni e 16 giorni, è il terzo giocatore più giovane di sempre ad aver esordito in Uefa Conference League, nonché il più giovane a San Marino e in Italia ad aver disputato le Coppe Europee.

IL TABELLINO

LA FIORITA – UNA STRASSEN 0-2

LA FIORITA (4-3-3): Vivan; Nigretti, Mazzotti (14’st Mazzotti), Nava, Grandoni; Moolossi Drudi (45’st Zazas), Djuric (45’st Bonifazi); Pancotti, Bonetti (14’st Bonetti), Zulli (31’st Mularoni). A disp.: Colonna, Santi, Nappello, Cicarelli, Berardi. All.: Ceci.

UNA STRASSEN (5-3-2): Özcan; Delorge (24’st Tiago), Gueye, E. Agovic, Hall, Myre (33’st Sacras); Natami (24’ st Zanadji), Dadaschev, Steinmetz; Seye (32’st A. Agovic), Perez (10’st De Souza). A disp.: Garrido, Marques, Gonçalves, Toure. All.: Deichelbohrer.

ARBITRO: Galia (GIB)

AMMONITI: Nigretti, Molossi

Reti: 8’ Perez, 37’ Steinmetz