Calcio, Conference League: la Virtus cede al Dila Gori (3-1)

Benincasa porta in vantaggio la squadra di Bizzotto. Al ritorno di giovedì 16 alle 21 allo Stadium la Virtus dovrà segnare due reti per rimettere tutto in parità



Nonostante la rete in avvio di Benincasa che sblocca la gara, la Virtus cede per 3-1 con il Dila Gori nel primo turno di qualificazione di UEFA Conference League giocato ieri sera. La squadra di Luigi Bizzotto – alle ultime panchine alla guida dei Neroverdi – inizia il suo cammino europeo dal Tengiz Burjanadze di Gori, in Georgia e lo fa nel migliore dei modi.

È infatti il terzo minuto quando Benincasa recupera sulla trequarti e serve poi Scappini il quale la mette in mezzo per Golinucci. Il centrocampista della Nazionale la appoggia per Benincasa che segue benissimo la manovra e finalizza il vantaggio dei Neroverdi.

Il Dila Gori non ci sta e cinque minuti più tardi riesce a rimettere tutto in parità grazie a Sheikiladze che anticipa Passaniti in uscita e fa 1-1. I padroni di casa insistono e al quarto d’ora mettono la freccia con la precisa conclusione da fuori area di Anoff che non lascia scampo a Passaniti.

La Virtus prova a rimettersi in gara, soprattutto grazie alle giocate di Amati ma si va a riposo sul 2-1 per il Dila Gori. Nella ripresa le occasioni calano ma al 68’ i georgiani aumentano il gap con il club di Acquaviva: cross di Shekiladze che dopo il gol serve l’assist per il subentrato Kante che incorna il 3-1. Nel finale la Virtus tenta di riaprirla grazie alla buona manovra fatta partire da Gasperoni che va in profondità per Di Pollina il quale la mette in mette in mezzo per Scappini ma il miglior marcatore all-time di un club nelle coppe europee (cinque gol per lui) non riesce ad inquadrare lo specchio. In Georgia termina quindi 3-1 per il Dila Gori.

Al ritorno, calendarizzato per giovedì 16 luglio alle 21 allo Stadium, la Virtus dovrà segnare due reti per rimettere tutto in parità.



IL TABELLINO



UEFA Conference League 2026-27, Primo Turno di Qualificazione (andata) | Dila Gori – Virtus 3-1



DILA GORI (4-3-3) Kereselidze; Sanyang, Kikabidze, Joao Araujo, Jalagonia; Anoff, Tall (54’ Kouakou), Menteshashvili; Gogoberishvili (46’ Kante), Shekiladze (84’ Kobakhidze), Parulava (65’ Donkor). A disposizione: Sanikidze, Poeketie, Nyenetue, Museliani, Yarbrough, Etou. Allenatore: Diamantis Vavalis



VIRTUS (4-4-2) Vivan; Di Pollina, Yaha, Ciacci, De Santis (79’ Gori); Lombardi, Golinucci (75’ De Lucia), Amati (84’ M. Gasperoni), Buonocunto (84’ Satalino); Scappini, Benincasa (46’ Santi). A disposizione: Guddo, Muggeo. Allenatore: Luigi Bizzotto



Arbitro: Miloš Bošković (MNE)



Assistenti: Marjan Paunović (MNE), Marko Gojkovic (MNE)



Quarto Ufficiale: Miloš Bešović (MNE)



Ammoniti: Amati, Tall, Parulava, M. Gasperoni



Marcatori: 3’ Benincasa, 8’ Sheikiladze, 14’ Anoff, 68’ Kante



Note: 1635 spettatori