Calcio, Coppa Italia: il Rimini cade ma tiene testa al Pescara (1-0)

Decide una rete di Valzania ad un minuto dalla fine del primo tempo. Biancorossi pericolosi almeno tre volte. In panchina mister D'Alesio



Pur in condizioni difficili per il caos societario e con una rosa ridotta all'osso (out Langella e Megelaitis) e tra i pali il giovane portiere Bagli, il Rimini esce di scena a testa alta dalla Coppa Italia perdendo con onore al cospetto del Pescara per 1-0 con rete di Valzania all'ultimo minuto della prima frazione. Almeno un paio le parate importanti del numero uno della formazione abruzzese, Desplanches, e salvataggio sulla linea di Letizia. Da segnalare che sulla panchina biancorossa c'era D'Alesio e non Braglia (in tribuna). Lunedì è un altro giorno.

IL TABELLINO

PESCARA (4-2-3-1): Desplanches; Valzania, Brosco (9′ st Staver), Corbo, Letizia; Dagasso, Graziani; Merola (36′ st Tonin), Meazzi (1′ st Olzer), Cangiano (41′ st Berardi); Ferraris (1′ st Sgarbi). A disp. Saio, Profeta, Giannini, Balzano, Milan, La Barba, Kraja, Saccomanni, Tunjov. All. Vivarini



RIMINI (4-4-1-1): Bagli; Bellodi, De Vitis (31′ st Jallow), Lepri, Fabbri (9′ st Ubaldi); Longobardi, Fiorini, Piccoli (41′ st Mini), Falbo; Garetto; Parigi. A disp. Pirini, Gorelli, Aruta, Angella, Rubino All. D’Alesio



Arbitro: Luca Felice Angelillo di Nola

Reti: 43′ Valzania

Note Ammoniti: Lepri, Garetto, De Vitis, Fabbri, Valzania





