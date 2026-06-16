Calcio, Coppe Europee: per il Tre Fiori ecco i nordirlandesi del Larne

Per la Virtus ecco i georgiani del Dila Gori, vincitrici della coppa nazionale. Per La Fiorita sorteggiato l’UNA Strassen, formazione del Lussemburgo

Si sono svolti oggi a Nyon – sede dell’Uefa – i sorteggi di Champions League e Conference League per la stagione 2026-27. Tre i club sammarinesi coinvolti – Tre Fiori, Virtus e La Fiorita – che hanno conosciuto le loro prossime avversarie nelle due competizioni europee per club.

Primo ad essere sorteggiato è stato il Tre Fiori, impegnato nel primo turno di UEFA Champions League: i campioni di San Marino se la vedranno con i nordirlandesi del Larne, anch’essi trionfanti in patria nella Danske Bank Premiership (terzo titolo nelle ultime quattro edizioni). La gara di andata si giocherà allo Stadium martedì 7 luglio mentre il ritorno si disputerà una settimana più tardi (martedì 14 luglio) al Inver Park Stadium di Larne. Per il Tre Fiori - alla quinta partecipazione in Champions League e alla nona considerando tutte le coppe europee - sarà il secondo incrocio con un club proveniente dal Nord Irlanda, dopo quello avvenuto con il Linfield nel 2020. In caso di vittoria del club di Fiorentino – che ha già passato il turno sia in Europa League che in Conference – i Gialloblù accederanno al Q2 di Champions League. In caso di sconfitta invece si apriranno le porte della Conference League: il sorteggio aggiuntivo sorride ai Gialloblù che anziché ripartire dal Q2 è stato invece estratto per giocare direttamente al terzo turno di qualificazione – lo stesso che accadde alla Virtus lo scorso anno.

Proprio i Neroverdi di Acquaviva e La Fiorita sono stati poi coinvolti nel sorteggio del primo turno di qualificazione di UEFA Conference League. Per la Virtus ecco i georgiani del Dila Gori, vincitrici della coppa nazionale. Si tratta della terza partecipazione alle coppe europee per la Virtus ma seppur con poca esperienza i Neroverdi lo scorso anno sono andati ad un passo dalla qualificazione al Main Round di Conference League (eliminati ai playoff dal Breidablik). Si tratta del terzo incrocio tra club sammarinesi e georgiani dopo quelli con Zestafoni (Faetano, 2010) e Dinamo Batumi (Tre Penne, 2021).

Molto più navigata invece La Fiorita, alla quindicesima partecipazione consecutiva alle coppe europee (record per un club sammarinese). Il club di Montegiardino è stato sorteggiato con l’UNA Strassen, formazione del Lussemburgo che ha terminato al quarto posto nella BGL Ligue (prima divisione nazionale). Sarà la sesta partecipazione per La Fiorita alla Conference League, competizione in cui nel 2024 è riuscita anche a passare il turno eliminando l’Isloch Minsk. Record anche per Stefano Ceci: il tecnico dei Gialloblù ha già registrato ben 19 presenze nelle coppe europee (il migliore tra gli allenatori dei club sammarinesi) ma non è mai riuscito a vincere un incontro. Sarà la terza volta tra squadre di San Marino e Lussemburgo dopo quelli con il Dudelange (Tre Penne, 2012) e Fola Esch (Tre Fiori, 2022, con il passaggio del turno dei Gialloblù).

Le partite del primo turno di qualificazione di Conference League di Virtus e La Fiorita si disputeranno in data 9 luglio (andata) e 16 luglio (ritorno). Nei prossimi giorni si definirà chi sarà la squadra a giocare la prima partita in casa.