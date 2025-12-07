Russo non perdona: la Pistoiese espugna il Grandi, Tropical Coriano k.o. (0-1)

Nel finale Pacchioni sfiora il gol del pari

Tropical Coriano - Pistoiese 0-1

TROPICAL CORIANO: Pollini, Pungelli, Riccardi, Danieli, Cannino, Rossi (29' st Moricoli), Carnesecchi (29' st Enchisi), Pasquini (13' st Malo), Pacchioni, Barbatosta, Bellavista. A disp.: De Gori, Bartoli, Anastasi, Omokaro, Brisku, Franco. All.: Scardovi.

PISTOIESE: Giuliani, Venturini, Pellegrino, Maldonado (46' st Sciortino), Gennari, Cuomo, Kharmoud (29' st Accardi), Alluci (40' st Boschetti), Montalto (21' st Diallo), Biagi, Russo (34' st Pinzauti). A disp.: Arlanch, Bastianelli, Brugognone, Costa Pisani. All.: Andreucci.

ARBITRO: Decimo di Napoli.

ASSISTENTI: Muca di Alessandria e Silvestri di Ascoli Piceno.

RETI: 1' st Russo.

AMMONITI: Alluci, Cannino.

CORIANO La Pistoiese espugna il Grandi, con il Tropical che continua nel digiuno di punti casalinghi: solo un pari in questa prima parte di stagione davanti al pubblico amico. La gara inizia con 20 minuti di ritardo, a causa di un problema alle linee del campo. Prima occasione per il Tropical, che al 12' impegna Giuliani con un colpo di testa di Rossi. Sale di tono la Pistoiese, Pollini è chiamato in causa da Russo al 15' e da un colpo di testa al 22' di Gennari, mentre al 28' il portiere deve superarsi sul tiro di Russo, servito da un corner calciato corto da Maldonado: l'estremo difensore corianese si salva in angolo. Al 38' Barbatosta triangola con Carnesecchi e chiama Giuliani alla deviazione. A inizio ripresa è Russo a sbloccare il risultato: l'attaccante scuola Lucchese si invola in ripartenza e batte Polini. Il Coriano non si arrende e sfiora il pareggio all'86' sull'asse Barbatosta-Pacchioni, ma il tiro dell'attaccante termina a lato.