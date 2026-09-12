Prima sconfitta per il Tropical Coriano: passa il Cittadella Vis Modena 1-0

Decide il gol di Cericola

Cittadella Vis Modena - Tropical Coriano 1-0

CITTADELLA VIS MODENA (3-4-2-1): Celenza - Boccaccini, Fort, Bonetti (22' st Teresi) - Carretti (40' st Mandelli), Sansò, Dodaro, Piermaria - Camarà (22' st Stopelli, 26' Pirruccio), Bertuzzi (29' st Sabotic) - Cericola. A disp.: Mantini, Ugolotti, De Dominicis, Defrel. All.: Gori.

TROPICAL CORIANO (4-2-3-1): Pazzini - Cenci, Cevoli, Rossi, Riccardi (27' st Tosi) - Antezza (8' st Salicioni), Capicchioni - Fraternali (8' st Mini), Lazzari (40' st Scapoli), Della Balda (14' st Turola) - Palma. A disp.: De Gori, Nastase, Brisku, Bugli. All.: Di Maio.

ARBITRO: Di Palma di Cassino.

MARCATORE: 44' pt Cericola.

AMMONITI: Antezza, Bonetti, Capicchioni.

SAN DAMASO Debutto casalingo in campionato per il Cittadella Modena, che a San Damaso affronta il Tropical Coriano davanti al proprio pubblico.

La prima occasione della gara arriva al 12’: Piermaria mette in mezzo un cross sul quale si avventa Bertuzzi, che calcia al volo di mancino. La conclusione è indirizzata verso la porta, ma il portiere avversario si supera e nega il vantaggio ai padroni di casa.

Dopo un avvio equilibrato, al 22’ il Cittadella Modena torna a rendersi pericoloso con Dodaro, che prova la conclusione di controbalzo senza però trovare la rete.

Al 25’ si fa vedere anche il Tropical Coriano: la formazione ospite arriva alla conclusione e trova sulla propria strada Celenza, autore di un’ottima parata.

La partita rimane in equilibrio, con entrambe le squadre che lottano su ogni pallone alla ricerca del gol.

Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi sullo 0-0, al 44’ arriva il vantaggio del Cittadella Modena. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Boccaccini svetta più in alto di tutti e colpisce di testa. Il portiere riesce a respingere, ma non trattiene il pallone: Cericola è il più veloce ad avventarsi sulla sfera e a calciare in porta, trovando la rete dell’1-0.

Si va così all’intervallo con il Cittadella Modena avanti grazie al gol di Cericola.

La ripresa comincia senza cambi da parte di entrambe le formazioni.

Al 15’ st i padroni di casa sfiorano il raddoppio: ancora Boccaccini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpisce bene di testa, ma la palla non trova la rete.

Alla mezz’ora del secondo tempo il risultato rimane invariato, con il Cittadella Modena sempre avanti per 1-0.

Il Tropical Coriano prova a reagire e al 35’ st va vicino al pareggio con un colpo di testa sugli sviluppi di un cross: la conclusione termina di poco a lato.

Nel finale il Cittadella Modena riesce a difendere il vantaggio e al triplice fischio può festeggiare la prima vittoria casalinga della stagione.