Calcio D, il portiere ex Rimini Leonardo Vitali tesserato dal Trestina

Classe 1998, vanta 75 presenze in terza serie. Da un mese si allena agli ordini di mister Calori. Sabato in campo nel derby contro il Cannara

L'ex portiere del Rimini Leonardo Vitali, classe 1998, 1,89 di altezza, trova squadra. E' stato tesserato dal Trestina, club di serie D. Al suo attivo 75 partite in serie C tra i pali di Rimini (35 presenze), Matelica, Foggia, Ancona e Pianese. Per Vitali, tifernate doc che si stava allenando agli ordini di Calori ormai da un mese, è una sorta di ritorno a casa dopo le esperienze in giro per l’Italia a partire dal settore giovanile che l’ha visto protagonista prima al Perugia, poi alla Juve e al Sassuolo.

In serie D ha difeso i pali di Villabiagio e Flaminia all’esordio fra i grandi. Sarà subito a disposizione per il derby di sabato con il Cannara.