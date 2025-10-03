Calcio D, il San marino ingaggia Cristian Shiba

Si tratta di un difensore classe 2001, con oltre 110 presenze in serie C e 34 in serie D con la maglia della Sangiustese

Il San Marino Calcio ha ingaggiato Cristian Shiba, classe 2001. Contratto di una anno. Cristian, difensore di piede destro, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Maceratese e Sassuolo. Shiba ha collezionato 8 presenze nella nazionale U19 albanese. Oltre 110 le presenze in Lega Pro con le maglie di Arzignano, Recanatese, Pontedera e Ravenna, 34 quelle in serie D, tutte nel girone F, con la Sangiustese.

“Cristian è un difensore importante con una lunga esperienza in Lega Pro - il commento del DS Daniele Deoma - Un difensore completo che darà un grande supporto al reparto arretrato di mister Malgrati”.

Cristian Shiba, ha già raggiunto il gruppo squadra nel pomeriggio di oggi.