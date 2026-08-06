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Calcio D, il Tropical Coriano nel girone D

La squadra di Di Maio se la dovrà vedere con squadre ambiziose come Pistoiese, Aurora Pro Patria, Varese, Città di Pontedera

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
06 agosto 2026 15:18
Calcio D, il Tropical Coriano nel girone D - Roberto Di Maio
Roberto Di Maio
Coriano
Sport
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Ecco il girone D della serie D in cui è stato inserito il Tropical Coriano

Città di Pontedera, Pistoiese, Cittadella Modena, Correggese, Lentigione, Arconatese, Aurora Pro Patria, Castellanzese, Crema, Casatese Merate, Oltrepò, Pavia, Pro Sesto, Sant'Angelo, Solbiatese, Varese, Varesina.

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