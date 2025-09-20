Calcio D, la Sammaurese cade a Chieti all'ultimo respiro (2-1)
Ceccarelli e Lucatti a segno su rigore, nel recupero Del Zotti sfrutta un disimpegno errato in fase difensiva
La Sammaurese si arrende in extremis al Chieti che passa per 2-1 dopo una partita viva, con occasioni da ambo le parti. Al 18′ rigore procurato da Vuthaj, Ceccarelli spiazza Pollini. La partita scorre via fino al 50′ quando Lucatti viene atterrato in area da Gallo. Lo stesso Lucatti si incarica della battuta e realizza. Il Chieti prova ad alzare il ritmo, ma Pollini risponde presente in due occasioni. Al 70′ Dimitri serve Nisi, un rigore in movimento che sfiora il palo. La gara pare incanalata verso il pari, ma al 94′ un disimpegno errato permette a Del Zotti di colpire dal limite e siglare il gol vittoria.
IL TABELLINO
Chieti-Sammaurese 2-1
Chieti (4-3-3): Mercorelli (28 st Zanin); De Luca (40 st Pracek), Gallo, Caparros, Guerriero; Sabba, Donsah (22 st Cascio), Gueye (28 st Giampaolo); Ceccarelli (42 st Busatto), Vuthaj, Arlotti. A disp.: Allessi, Conti, Grandis, De Souza. Allenatore: Francesco Del Zotti.
Sammaurese (3-4-2-1): Pollini, Bianchi, Dall’Osso, Oppizzi; Dimitri (40 st Magnanini), Sare, Zaccariello, Conti (32 st Infantino); Nisi (40 st Deshkas), Bertani (32 st Manzi); Lucatti (37 st Amadori). A disp.: Pazzini, Gessaroli, Tombesi, Casolla. Allenatore: Antonino Asta.
Arbitro: Rossiello (Molfetta).
Reti: 8 pt rig. Ceccarelli (C), 6 st rig. Lucatti (S), 45+5 st Giampaolo (C))
Assistenti: Laurieri (Matera) e Di Minico (Ariano Irpino).
Note. Ammoniti: Ceccarelli, Gallo (C) – Zaccariello, Nisi, Conti, Manzi (S).