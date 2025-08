Calcio D, le squadre romagnole divise nei gironi D ed F

Imolese e la matricola Tropical Coriano nel girone D con le corazzate Cittadella Vis Modena, Piacenza, Pistoiese e Desenzano. Nel girone F Sammaurese e San Marino

Le romagnole di serie D sono state divise. Nel girone D imolese e Tropical Coriano, nel girone F Sammaurese e San Marino. Fischio d'inizio fissato per il prossimo 7 settembre, i club avranno poco più di un mese per affinare la preparazione atletica, definire le rose e studiare le strategie in vista degli impegni che li attendono.



Girone D

Cittadella Vis Modena; Correggese; Imolese; Lentigione; Piacenza; Progresso; Sasso Marconi; Tropical Coriano; Crema; Desenzano; Palazzolo; Pro Sesto; Rovato; Vertovese; Sangiuliano City; Sant'Angelo; Trevigliese; Pistoiese; Tuttocuoio.



Girone F

TERMOLI; CHIETI; GIULIANOVA; L'AQUILA; NOTARESCO; TERAMO; ANCONA; ATLETICO ASCOLI; CASTELFIDARDO; FORSEMPRONESE; MACERATESE; RECANATESE; VIGOR SENIGALLIA; OSTIA MARE; SORA; UNIPOMEZIA; INTER SM SAMMAURESE; SAN MARINO.