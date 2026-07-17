Calcio D, mister Gianni D'Amore sulla panchina del Mestre

Il tecnico ex Victor San Marino avrà sempre come vice Giamapolo Cermacola. In rosa Sabba e Trombetta. Si punta ad un campionato di vertice

Mister Gianni D’Amore (ex allenatore del Victor San Marino) ed il vice Giampaolo Ceramicola sono sulla panchina dell’ambizioso Mestre (serie D), nella scorsa stagione quinto in classifica e ai playoff battuto proprio dal Legnago di D’Amore (secondo).

Tra gli acquisti da segnalare il centrocampista romagnolo Enrico Sabba, il centrocampista ex Imola Nunzio Brandi (14 gol al Legnago), l’attaccante ex Forlì Michele Trombetta.

A questi si sono aggiunte altre tre pedine del Legnago mentre della rosa dello scorso campionato ne sono stati confermati solo un paio.

"Sono molto contento, il Mestre è una società ambiziosa, di blasone. Vogliamo disputare un campionato di vertice e per questo è stata allestita una rosa importante, molto rinnovata rispeto alla scorsa stagione - spiega il tecnico – Probabilmente ce la dovremo giocare con Chioggia, Cjarlins Muzane, la stessa Triestina per cui il nostro compito si annuncia complicato”.