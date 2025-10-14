Calcio Promozione, Riccione: non c'è accordo con Fregnani. Squadra a Mugellesi

Il sostituto di Bucci, esonerato, è il tecnico della squadra Juniores provinciale. Sarà la soluzione definitiva?

Quando sembrava vicina l’incoronazione di Luca Fregnani a nuovo mister del Riccione, la trattativa con l’ex tecnico del Pietracuta si è arenata per il mancato accordo su alcuni punti ed allora il club ha optato per la soluzione interna: ha affidato la prima squadra a Giacomo Mugellesi, classe 1976, che ha iniziato la stagione con la Juniores provinciale.

La comunicazione ufficiale, a dire il vero, non è ancora arrivata sui canali del club, ma la notizia è certa. Sarà Mugellesi, dunque, a guidare mercoledì in Coppa il Riccione nel match interno contro il Misano, in ansia per l'infortunio a bomber Torsani.

Si vedrà se la soluzione interna sarà la decisione definitiva o Mugellesi sarà solo un traghettatore in attesa di trovare un allenatore di esperienza o dello stesso Fregnani. Di certo, la classifica non promette nulla di buono: partita per primeggiare, la squadra biancazzurra a sette punti si trova in zona playout a -5 dai playoff e alle porte un match importante in casa contro il Civitella, mercoledì impegnato in Coppa contro il Diegaro.