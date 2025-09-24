Calcio D, Sammaurese ancora beffata nel finale (0-1)
Nel turno infrasettimanale nuova sconfitta per la squadra di Asta trafitta in casa al 90' da Mokulu. Nel prossimo match trasferta a Macerata
Amaro KO interno per la Sammaurese, superata 0-1, ancora nei minuti conclusivi, dall’UniPomezia nel turno infrasettimanale casalingo odierno. Primo tempo combattuto a centrocampo con poche azioni rilevanti, solo nel finale di frazione un bel tiro senza esito di Aziz Sare conclude una pregevole azione giallorossa che avrebbe meritato maggior fortuna.
Ripresa sulla stessa falsariga con chance minime, tuttavia il finale è infiammato dal rosso, comminato per fallo su Amadori, al 18 ospite Pettorossi che lascia in laziali in dieci uomini (85′). Sprint negli ultimi minuti dei ragazzi di Asta che non porta al successo, anzi proprio al 90′ un beffardo palo-gol di Mokulu regala i tre punti ai rivali. Testa e cuore ai prossimi impegni, a cominciare dalla trasferta di Macerata in programma domenica.
IL TABELLINO
INTER SM SAMMAURESE: Pollini, Opizzi, Magnanini, Sare, Zaccariello, Dall’Osso, Dimitri, Nisi, Lucatti, Casolla, Conti A disp: Pazzini, Moncastelli, Manzi, Said, Bertani, Deshkaj, Ruiz Tombesi, Gessaroli. All Asta
UNIPOMEZIA: Gariti, Binaco, Bordi, Della Pietra, Esposito, Eulisi, Gemini, Mokulu, Nunes, Okojie, Suffer A disp: Pierandrei, Amadio, Giandomenico, Morelli, Pettorossi, Signorile, Ippoliti All Casciotti
RETE: 90′ Mokulu