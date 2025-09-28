Calcio D, Sammaurese ko a Macerata (2-0): è il quarto di fila
La squadra di Asta si arrende al più forte avversario con due reti nella prima frazione. Ora il derby con il San Marino
Non vede la luce la Sammaurese, i ragazzi di Asta lasciano strada anche alla Maceratese che si impone 2-0 tra le mura di casa.
La Maceratese prova a farsi vedere dai calci piazzati. Al 27′ Osorio calcia male e la palla esce. Sono i padroni di casa a segnare in contropietde con Ruani, servito da Meglia. Bertani ci prova di testa, Gagliardini devia in corner (42′). Allo scadere arriva il raddoppio. Zaccariello atterra Osorio, Neglia spiazza Pollini.
Nella ripresa i giallorossi producono lo sforzo massimo, al 54′ viene annullato una rete ad Opizzi poi un difensore salva su Casolla (59′). Il gol per riaprirla non arriva e la Maceratese controlla fino al termine. Nel finale Sammaurese in 10 per la doppia ammonizione a Dimitri (83′).
Domenica prossima al Macrelli arriverà il San Marino, appaiato a quota tre punti al terzultimo posto.