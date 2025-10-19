Calcio D, Sammaurese trafitta ancora: 1-2 per il V. Senigallia
La squadra di casa, passata in settimana nelle mani di Pino Lorenzo, era passata in vantaggio con Casolla
La Sammaurese, passata in settimana nelle mani di Pino Lorenzo, parte bene poi viene rimontata, non basta la rete di bomber Casolla. Vince al Macrelli la Vigor Senigallia 2-1.
Primi venti minuti di studio, tanta manovra da parte di entrambe, ma nessuna affonda il colpo fino al 23′, quando Casolla si fa trovare pronto in area, l'attaccante batte Novelli. Passano pochi minuti ed il Senigallia pareggia con la conclusione al volo di Alonzi. Al 40′ Casolla ci prova di prima intenzione, Novelli mette sopra la traversa.
Alla ripresa la Vigor Senigallia segna la seconda rete. Tonelli da lontano sorprende Pazzini con un tiro che tocca la traversa ed entra. Infantino ci prova, il portiere respinge, Casolla insacca, l’arbitro annulla per offside (64′). Al 73′ Bracone ha la chance per chiuderla, l’incrocio dei pali salva la Sammaurese. Nel finale i giallorossi producono il massimo sforzo senza però trovare il pareggio. Domenica prossima trasferta a Teramo.
IL TABELLINO
SAMMAURESE: Pazzini, Moncastelli (75’ Dimitri), Magnanini, Oppizzi, Zaccariello (61’ Said), Dall’Osso, Sare, Bertani (61’ Infantino), Amadori (61’ Lucatti), Casolla, Conti. All. Lorenzo
VIGOR SENIGALLIA: Novelli, Gambini (90+5’ Subissati), Braconi, Pandolfi, De Feo (68’ Caprari), Magi Galluzzi, De Marco, Urso, Tonelli (88’ Gasparroni), Shkambaj, Alonzi. All. Beretta
ARBITRO: Bassetti di Lucca
RETI: 23′ Casolla, 30′ Alonzi, 53′ Tonelli (V)