Calcio D, Tropical Coriano-Crema si gioca al Neri di Rimini

Le cattive previsioni meteo della settimana hanno consigliato il club di richiedere lo spostamento della partita. Indisponibili gli stadi di Riccione e Cattolica

Lo stadio Romeo Neri di Rimini riapre le porte per una partita di campionato. Domenica prossima ospiterà la partita Tropical Coriano- Crema (14,30). Si è deciso di spostarla allo stadio di Rimini in quanto le previsioni meteo per la settimana sono avverse e gli impianti di Riccione e Cattolica sono occupati. Ricordiamo che proprio al Neri il Tropical Coriano conquistò la serie D nello spareggio contro il Mezzolara e dunque la squadra di Squadra di Scardovi confida in un aiutino della cabala.

Il Crema in classifica ha 31 punti contro i 15 del Tropical Coriano: serve una vittoria per agganciare la zona playout