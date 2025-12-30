Calcio D, Tropical Coriano e Cannino: le strade si dividono

La Pistoiese chiama Richard Vanigli, ex Forlì, come collaboratore tecnico di mister Cristiano Lucarelli

L’A.S.D. Tropical Coriano comunica che è stata raggiunta un’intesa con il difensore Francesco Cannino per la rescissione consensuale del contratto. La decisione è stata presa a seguito di una richiesta avanzata dallo stesso calciatore.

La Pistoiese ufficializza l’ingresso di Richard Vanigli nello staff tecnico con il ruolo di vice allenatore al fianco di Cristiano Lucarelli, scelta nel segno della continuità del lungo rapporto professionale tra i due tecnici. Ex difensore centrale nato a Forlì nel 1971, Vanigli vanta una carriera di alto livello: oltre 50 presenze in Serie A, quasi 250 in Serie B e circa 200 in Serie C con Lecce, Cosenza, Ancona, Empoli e Livorno.

Dopo il ritiro, ha avviato il percorso in panchina come vice a Forlì nel 2012, guidando poi la prima squadra nel 2014. Dal 2015 ha seguito Lucarelli in tutte le sue tappe: Tuttocuoio, Messina, Catania, Livorno, Ternana e nuovamente Catania nella stagione 2023/24.

Il club arancione comunica anche il nuovo incarico di Lorenzo Collacchioni, classe 1980, che continuerà all’interno della società come collaboratore tecnico, proseguendo con entusiasmo il proprio percorso in arancione. Una struttura tecnica rinnovata e coesa per il prosieguo della stagione.