Calcio dilettanti, il valzer dei tecnici. Bellaria: preso il baby Zammarchi

Al Vismara approda Paolo Cangini, Massimo Zanini lascia per motivi di salute la Juniores Nazionale del Tropical Coriano. Il Morciano esonera Vittorio Porcelli

Valzer di mister tra i dilettanti. Al Tropical Coriano si è dimesso il tecnico della Juniores Nazionale Massimo Zanini per motivi di salute. "Dopo un’attenta valutazione delle mie condizioni di salute e in accordo con la mia famiglia e i medici che mi stanno seguendo, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dal ruolo di responsabile della juniores nazionali - il messaggio del tecnico bellariese - È una scelta difficile, ma necessaria per garantire un pieno recupero e tutelare la mia salute. Voglio ringraziare la società, i collaboratori e tutte le persone che in questi mesi mi hanno sostenuto e hanno lavorato al mio fianco con passione e professionalità. Resterò come sempre un sostenitore della squadra e del progetto e continuerò a seguire con grande affetto il percorso intrapreso".

Il sostituto sarà scelto dal club dopo la sosta natalizia

In Promozione Marche, il Vismara ha esonerato il tecnico Pierangelo Fulgini, sostituendolo con Paolo Cangini. Per il tecnico si tratta di un ritorno, avendo già seduto sulla panchina giallorossa nella seconda parte della stagione 2021/2022 in Prima Categoria. Cangini porta con sé un curriculum ricco di esperienze: ex calciatore professionista (anche nel Rimini), allenatore UEFA B, ha allenato numerose squadre dilettantistiche e negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di vice di Stefano Protti nelle esperienze con Sammaurese, Fermana e, più recentemente, K-Sport Montecchio Gallo.

Al Victoria esonerato il tecnico Fabio Pellegrino, fino a domenica sarò il responsabile del settore giovanile Dario Semprini a guidare la squadra nel match interno contro il Rumagna e durante lo stop natalizio saranno valutate le varie candidature sul tavolo del direttore sportivo Federico Trivulzio.

L'Alma Fano ha ingaggiato il centrocampista Matteo Vagnarelli, classe 2001, cresciuto nelle giovanili di Vis Pesaro e Carpi. Ha vestito le maglie di Atletico Gallo, Tropical Coriano, Gambettola e ha cominciato la stagione con l’Urbino.

Il Cattolica ha tesserato l'esterno d'attacco Lorenzo Gasparini, classe 2006, ex Real San Clemente e nei prossimi giorni potrebbe annunciare altre pedine.

Il Morciano Calcio comunica che Raimondo Porcelli è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima Squadra. La decisione è maturata dopo la sconfitta casalinga contro il Miramare United ed anche in conseguenza degli ultimi risultati negativi. A mister Porcelli va il ringraziamento della società per il lavoro svolto in questi primi mesi, nonché i migliori auguri per il proseguo della sua carriera professionale. Nelle prossime ore sarà comunicato il successore.

Si separano a sorpresa le strade della Ricchiuti-Scotti Football Club Rimini e di Giordano Cinquetti che guidava la squadra Under 15 Regionale.

Il portiere Giacomo Tacchi, ex Bellariva e Gabicce Gradara, con il ritorno tra i pali di Francesco Scotti dopo l'infortunio, rescinde con il Montecalvo ed è sul mercato.

Il Bellaria ha tesserato il difensore Alberto Zammarchi, classe 2008, proveniente dalla Primavera del Rimini.