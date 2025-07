Calcio, doppio colpo Mezzolara: in attacco Nisi e in mezzo Gadda

L'ex Ravenna Biagi alla Pistoiese. Al Sanpaimola il difensore Alberani. Nel Misano in vista un riassetto del club: i soci saranno due, Marco Manzi e Giorgio Bonandi

Le ultime notizie di mercato dilettanti

Simone Biagiha sottoscritto un contratto preliminare con la Pistoiese. In carriera, il centrocampista di Arezzo ha indossato le maglie di Rignanese, Aquila Montevarchi e Ravenna in Serie D, e quelle della stessa Aquila Montevarchi e del Latina in Serie C. Nell’ultima stagione, col Ravenna, il classe ’97 ha recitato un ruolo da assoluto protagonista, collezionando 39 gettoni, 3 gol e 2 assist. In totale, invece, le partite disputate in carriera sono più di 230, con ben 22 centri e 11 assist a referto.

Biagi ha vinto nella passata stagione la Coppa Italia di Serie D con i giallorossi, mentre con l’Aquila Montevarchi ha conquistato la promozione in Serie C nel campionato 2020-21.

ECCELLENZA

Lorenzo Nisi, attaccante centrale classe 1999 che l’anno scorso era in forza al Tropical Coriano e che ha vinto il campionato allo spareggio proprio contro il Mezzolara. Era richiesto anche dal Castenaso. Si tratta di una punta di struttura che arriva a Budrio motivato per portare forza, esperienza e tenacia. Arriverà anche il centrocampista Andrea Gadda, classe 1993 – ha rivelato il direttore tecnico Max Calzolari durante la trasmissione Colpo di Tacco di giovedì sera su PuntogoldsporTV – il giocatore del Gambettola pareva destinato al Massa Lombarda.

Dopo sei stagioni al Massalombarda, il portiere Simone Lusa, classe ’83, ha scelto di ripartire da Solarolo, con tanta voglia di continuare a essere protagonista in Eccellenza.

Il Sanpaimola prende Lorenzo Alberani, difensore classe 2003. Giovanili Forlì, successivamente alla Reno con vittoria dei play-off di Promozione e la conquista dell’Eccellenza. Ufficializzato anche l'attaaccante del Reno Mattia Filippi.

PROMOZIONE

La Stella Rimini ingaggia anche il centrocampista classe 1997 Luca Cicchetti (è un ritorno) e l'attaccante classe 2001 Simone Greppi, negli ultimi due anni a Gatteo, in passato già nel club riminese.

Ivan Ponticelli,centrocampista 2001,si accasa al Reno di ritorno dall’esperienza in Lombardia. Ha miliatto in passato in Promozione in più squadre: Osteria Grande, Solarolo, Massa Lombarda e Cotignola.

Al Misano nelle prossime ore sarà definito un nuovo assetto societario: da 11 soci ne rimarranno due, Marco Manzi e Giorgio Bonandi. Dalla prossima settimana si comincerà a lavorare con mister Oscar Muratori alla definizione della rosa della prima squadra e sul settore giovanile.

Rinforzo in difesa per il Diegaro, il 2006 Emanuele Donati, classe 2006, proveniente dal San Marino.

PRIMA E SECONDA

Il centrocampista Monti Guardieri,classe 2006, ex Sammaurese al Granata.

L’Accademia Marignanese, neopromossa in Prima Categoria, annuncia ora il ritorno dell'attaccante classe 1987 Ramiro Martin Lago, che negli ultimi anni ha giocato nel Campionato Sammarinese vestendo le maglie di Virtus, Domagnano, Folgore, Tre Fiori e Cailungo, e l'arrivo dell'attaccante classe 2005 Matteo Battistoni, cresciuto nelle giovanili del Cattolica, società con la quale ha esordito in Eccellenza, e che nell'ultima stagione ha militato nel San Bartolo (Prima Categoria).

Il Cattolica pensa al colpo grosso: il ritorno di Fabio Cuomo. Il sogno si realizzerà?

Pasquale Di Vittorio(ex Juniores del Novafeltria), è il nuovo tecnico del Calisese.

Gran colpo della Montefiorese (Terza Rimini): bomber William Muratori, ex Cattolica. Classe 1982, ha giocato nei campionati di Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza.

CALCIO SAMMARINESE

Al Pennarossa sbarca Firmino Pederiva, che entra a far parte del team come collaboratore tecnico e collante tra squadra e società. “Una figura storica, di grande esperienza e rilievo nel panorama calcistico sammarinese e non solo, Firmino rappresenta un valore aggiunto per il nostro ambizioso progetto” annuncia il club del titano.

Al centro Firmino Pederiva

La Fiorita, a due settimane dall’impegno europeo di Uefa Conference League in Macedonia del Nord, prosegue la sua preparazione sul campo. Settimane di intenso lavoro anche per il direttore sportivo Maurizio Di Giuli che, nei giorni scorsi, ha formalizzato il ritorno in gialloblù del difensore sammarinese Andrea Grandoni, lo scorso anno alla Cosmos, e dell’attaccante Tommaso Guidi, che nell’ultima stagione aveva vestito la maglia del Tre Penne.

Dal Tre Penne arrivano anche altre tre pedine: il portiere classe 2004 Elia Di Giuli, il difensore Antonio Barrettae l’attaccanteLorenzo Dormi, entrambi classe 1995.

Alla Libertas i difensori Francesco Severi (1988), Gambettola, Forlimpopoli e Bellaria; Enea Senja (1999) ex San Giovanni e Faetano; Roberto Baiardi, ex Roncofreddo, classe 1987. Inolytre sono approdati il centrocampista Andrea Quarta (1998), ex Gatteo, Bakia e Sala ed infine l'attaccante Michael Angelini.